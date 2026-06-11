شهردار مشهد:مشهد شهری متفاوت با هویت زیارتی، فرهنگی و تمدنی ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف شامگاه پنجشنبه در نشست صمیمانه شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با خبرنگاران حوزه دولت، با تأکید بر جایگاه ویژه این شهر در کشور و جهان اسلام اظهار کرد: مشهد از نظر فلسفه وجودی، فرهنگ، سبک زندگی، مردم و کارکرد شهری، با همه شهرهای ایران و حتی جهان تفاوت دارد.
شهردار مشهد افزود: فلسفه وجودی مشهد با شهادت آغاز شده و بر مدار خورشید امامت و ولایت، یعنی حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، شکل گرفته است؛ همین ویژگی، این شهر را شاخص و متمایز کرده و روحیه جریانساز آن را در حوزههای مختلف رقم زده است.
وی با اشاره به نقش رسانهها در بازتاب این هویت و جایگاه، تصریح کرد: رسانه یکی از پایههای اساسی مدیریت افکار عمومی و انتقال واقعیتهای شهر مشهد است و شما خبرنگاران در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارید.
قلندرشریف ادامه داد: اگر بخواهیم مشهد را بهصورت خلاصه تعریف کنیم، باید بگوییم این شهر بر مدار حرم منور رضوی شکل گرفته و امروز با وسعتی حدود ۳۵ هزار هکتار و جمعیتی نزدیک به سه و نیم میلیون نفر، یکی از بزرگترین کلانشهرهای کشور به شمار میرود.
شهردار مشهد با بیان اینکه مشهد سالانه پذیرای حدود ۳۰ میلیون زائر ایرانی و بیش از ۴ میلیون زائر خارجی است، گفت: افزون بر این، بیش از یک میلیون تبعه خارجی، اعم از رسمی و غیررسمی، نیز در این شهر حضور دارند که این موضوع، مسئولیت مدیریت شهری و دستگاههای خدمترسان را سنگینتر میکند.
وی با تأکید بر لزوم ارزانسازی زیارت خاطرنشان کرد: در حوزههای مختلف از جمله حملونقل، خدمات شهری و برخی خدمات عمومی، تلاش شده ارزانترین خدمات به زائران و مجاوران ارائه شود و این موضوع از تأکیدات جدی بزرگان کشور، استان و شهر نیز بوده است.
قلندرشریف افزود: گرچه تأمین هزینههای شهر با توجه به حجم خدمات و جمعیت هدف، کار دشواری است، اما وجود برکت و کرامت حضرت علیبنموسیالرضا(ع) همواره به مدیریت شهری در مسیر خدمترسانی کمک کرده است.
شهردار مشهد با اشاره به ساختار مدیریتی شهرداری مشهد اظهار کرد: این شهرداری بهعنوان دومین کلانشهر کشور، دارای ۱۳ منطقه شهری شامل ۱۲ منطقه و یک منطقه ویژه بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، معروف به منطقه ثامن، است. همچنین ۲۲ سازمان و شرکت زیرمجموعه و بیش از ۳۰ هزار نیروی انسانی بهصورت شبانهروزی در این مجموعه فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: در ارزیابیهای وزارت کشور و دبیرخانه کلانشهرها، مشهد در حوزههای مختلف از جمله خدمات شهری، فضای سبز، هوشمندسازی و حملونقل، جزو شهرهای برتر کشور قرار دارد.
قلندرشریف با اشاره به عملکرد این شهر در حوزه خدمات شهری گفت: مشهد در میان کلانشهرهای کشور از نظر نظافت شهری، فضای سبز و توسعه پارکهای شاخص و خاطرهانگیز جایگاه ویژهای دارد و در حوزه هوشمندسازی نیز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
شهردار مشهد درباره حملونقل عمومی شهر نیز تصریح کرد: با وجود جمعیت گسترده مشهد، در بخش اتوبوسرانی و مترو، ظرفیتهای قابل توجهی فراهم شده است. متروی مشهد دارای چهار خط است و سه خط آن در حال سرویسدهی قرار دارد. همچنین خط سه مترو بهتازگی به بهرهبرداری رسیده و بهعنوان مهمترین خط ریلی درونشهری کشور شناخته میشود.
وی اضافه کرد: خط سه مترو مشهد نخستین خط ریلی زیارتی کشور به شمار میرود و در مقایسه با برخی کلانشهرها، خدمات این ناوگان در شرایط مطلوبی قرار دارد.
قلندرشریف با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای شهری در جریان ناآرامیهای سال گذشته گفت: در آن حوادث، بیشترین خسارت به شهرداری مشهد وارد شد، اما با بسیج همه ظرفیتها، تلاش کردیم در کوتاهترین زمان ممکن چهره شهر ترمیم و خدمات شهری به حالت عادی بازگردد.
شهردار مشهد تأکید کرد: با وجود همه سختیها و محدودیتها، در دو تا سه سال اخیر تلاش شده است سطح خدمات شهری ارتقا یابد، پروژههای متعددی به بهرهبرداری برسد و روند خدمترسانی به شهروندان و زائران تقویت شود.
وی با تأکید بر رویکرد این دوره از مدیریت شهری برای اتمام پروژههای نیمهتمام اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در سه سال اخیر، تعیینتکلیف و تکمیل تمامی پروژههای نیمهتمامی بود که از دورههای گذشته شورای شهر باقی مانده بودند؛ خوشبختانه با تلاشهای صورتگرفته، تمامی این پروژهها به سرانجام رسید و در کنار آن، اجرای ابرپروژههای ملی و شهری جدید نیز آغاز شد.
قلندرشریف با بیان اینکه مشهد در حال حاضر تنها شهر کشور است که در هر چهار خط مترو فعالیتهای عمرانی و اجرایی دارد، افزود: یکی از اقدامات مهم ما در این دوره، برنامهریزی برای توسعه ناوگان مترو بوده است. با وجود اینکه خط یک مترو از ابتدا به ۱۲۰ واگن نیاز داشت، اما تنها ۶۰ واگن تأمین شده بود که مدیریت شهری با پذیرش ریسکهای مربوطه، قرارداد خرید ۶۰ واگن جدید را نهایی کرد. با ورود این واگنها، ظرفیت سرویسدهی خط یک به حدود دو برابر افزایش خواهد یافت.
شهردار مشهد با اشاره به تعامل با دولت در اجرای پروژهها گفت: اگرچه دولت قولهایی برای همکاری داده است، اما پیگیر مطالبات کلان خود از دولت هستیم. شهرداری مشهد در مجموع حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است که این رقم طی سالهای متمادی انباشته شده است. با توجه به کاهش روزبهروز ارزش پول ملی، پیگیری مستمر برای دریافت این مطالبات جهت تداوم پروژههای عمرانی و حملونقلی از اولویتهای ماست.
وی همچنین به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: در این دوره مدیریت شهری، ۴۰۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان شده و قرارداد خرید ۲۵۰ دستگاه دیگر نیز با شرکتهای تولیدکننده منعقد شده است. با وجود چالشهای موجود در مسیر واردات و شرایط بینالمللی، شهرداری مشهد با رویکردی مستقیم و بیسابقه در تاریخ شهرداری، پیگیر نوسازی ناوگان بوده است.
قلندرشریف خاطرنشان کرد: اقدامات صورتگرفته در بخش حملونقل عمومی و تکمیل پروژههای عمرانی، با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و بهرغم محدودیتهای مالی انجام شده است تا بتوانیم خدماتی در شأن زائران و مجاوران امام رضا(ع) ارائه دهیم.
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