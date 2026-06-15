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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

«قیصر» برای تیم ملی فوتبال ایران خواند؛ شنیدن «ستاره‌های ایران»

«قیصر» برای تیم ملی فوتبال ایران خواند؛ شنیدن «ستاره‌های ایران»

«قیصر» خواننده موسیقی پاپ در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود در آستانه دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان با نیوزلند در جام جهانی تک آهنگ «ستاره‌های ایران» را منتشر کرد.

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به گزارش خبرنگار مهر، «ستاره‌های ایران» عنوان یکی از تازه ترین تک آهنگ های منتشر شده از سوی «قیصر» خواننده موسیقی پاپ است که با ترانه ای از نیما غیاثی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

در این تک آهنگ که در آستانه بازی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل نیوزلند در مسابقات جام جهانی پیش روی مخاطبان قرار گرفته امیر شیرازی ملودی، میثم کلاته میکس و مستر، حمید ایوان نوازنده گیتار بخشی از گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

«قیصر» که در ماه های اخیر فصل جدیدی از فعالیت هایی خود را با بازگشت به کشورمان آغاز کرده است، طی روزهای گذشته تک آهنگ دیگری به نام «هیچ جا تهران نمیشه» را به مناسبت مهمانی کیلومتری غدیر منتشر کرد.

کد مطلب 6861105
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      2 2
      پاسخ
      آخی چه قشنگ بود ایران بهترینه
    • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      4 0
      پاسخ
      ها ،ماشاا...
    • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      3 1
      پاسخ
      درود بر قیصر با شرف ... درد و بلات بخوره تو سر برخی سلبریتیهای بی خاصیت
    • Fara IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      3 0
      پاسخ
      عالی بود

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