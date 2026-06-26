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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

«تا پای جان برای ایران» در آستانه بازی‌ تیم ملی شنیدنی شد

«تا پای جان برای ایران» در آستانه بازی‌ تیم ملی شنیدنی شد

تک آهنگ «تا پای جان برای ایران» عنوان یکی از تازه ترین قطعات ملی میهنی مرتبط با جام جهانی فوتبال است که در آستانه بازی تیم ملی کشورمان مقابل مصر پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

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به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی، قطعه حماسی «تا پای جان برای ایران» با صدای محمد ابراهیمی با هدف حمایت از ملی‌پوشان کشور و تقویت روحیه همدلی و غرور ملی، با سرایش و تنظیمی تازه تولید و منتشر شد

در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است:

این اثر با سرایش و تنظیمی جدید و متناسب با فضای رقابت‌های جام جهانی آماده شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از مضامین حماسی و میهنی، پیام همبستگی و حمایت از ملی‌پوشان ایران را به گوش مخاطبان برساند.

این قطعه با محوریت عشق به ایران، غیرت ملی و همراهی با تیم ملی فوتبال، همزمان با حضور نمایندگان کشورمان در جام جهانی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته و از هواداران می‌خواهد با همدلی و اتحاد، پشتیبان فرزندان ایران در این آوردگاه بزرگ جهانی باشند.

کد مطلب 6871011
علیرضا سعیدی

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