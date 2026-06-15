به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید نجفی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان پروژههای بخش کشاورزی در روستای بیجند شهرستان سراب که به صورت وبیناری و با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور و غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی، اظهار کرد: این هفته یادآور سالروز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) است.
وی تشکیل جهاد سازندگی و سپاه پاسداران را از برکات بزرگ انقلاب اسلامی دانست و افزود: جهاد سازندگی در سالهای نخست پیروزی انقلاب خدمات گستردهای در حوزه محرومیتزدایی، آبادانی روستاها و اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی ارائه کرد.
نجفی با اشاره به شرایط دشوار سالهای ابتدایی انقلاب تصریح کرد: خدمات این نهاد انقلابی در حوزههایی نظیر راهسازی، انرژی و سایر زیرساختها در دوران جنگ تحمیلی و در بحبوحه ترورهای دهه ۶۰ انجام شد که از جهات مختلف کمنظیر بود.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ولایتپذیری، اخلاص و مردمی بودن را سه عامل اصلی موفقیت جهاد سازندگی عنوان کرد و گفت: جهادگران با روحیهای جهادی و بدون چشمداشت مالی، از طلوع تا غروب آفتاب برای خدمت به مردم تلاش میکردند.
وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) نیز در تقدیر از این تلاشها، لقب «سنگرسازان بیسنگر» را به جهادگران اعطا کردند.
نجفی با تأکید بر تداوم الگوی جهادی در مسیر پیشرفت کشور اظهار کرد: تأمین امنیت غذایی مسئلهای حیاتی است و هرگونه تهدید در این حوزه میتواند پیامدهای گستردهای برای کشورها به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت خاک افزود: اهمیت خاک کمتر از آب نیست و جلوگیری از زمینخواری و کوهخواری و همچنین افزایش ضریب خودکفایی غذایی همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان گفت: امنیت غذایی امروز یکی از مهمترین مسائل جهان به شمار میرود و باید با تلاش همگانی به نقطهای برسیم که در کنار امنیت نظامی، در حوزه غذا نیز به خودکفایی کامل دست یافته و حتی به صادرکننده محصولات غذایی تبدیل شویم.
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