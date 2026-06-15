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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

کشاورزی سراب در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری

کشاورزی سراب در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری

سراب- فرماندار سراب گفت: اجرای طرح‌هایی مانند گلخانه ۲۲۰ هکتاری و واحد دامداری ۱۰ هزار رأسی نشان‌دهنده پویایی و توسعه بخش کشاورزی این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان پروژه‌های بخش کشاورزی در شهرستان سراب که به صورت وبیناری با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با تبریک هفته جهاد کشاورزی به کشاورزان و فعالان این حوزه اظهار کرد: امنیت غذایی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است و مجموعه جهاد کشاورزی نقش اساسی در تأمین و افزایش تولید محصولات کشاورزی دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های مستمر مجموعه جهاد کشاورزی در سطح استان و شهرستان افزود: فراوانی محصولات کشاورزی در نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی این مجموعه و کشاورزان محقق شده و این روند باید با قدرت ادامه یابد.

فرماندار سراب با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان به شمار می‌رود، گفت: سراب در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه نخست استان را دارد و اجرای طرح‌های مهمی همچون واحد دامداری ۱۰ هزار رأسی پگاه و گلخانه ۲۲۰ هکتاری که وارد مرحله اجرایی شده‌اند، نشان‌دهنده ظرفیت بالا و جذابیت این منطقه برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

وی همچنین به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در شهرستان اشاره کرد و افزود: حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز در شهرستان سراب هیچ‌گونه احساس کمبود کالاهای اساسی وجود نداشت که این موضوع بیانگر مدیریت مناسب و ظرفیت تولیدی بالای این منطقه است.

جهانی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آبی و زیرساخت‌های کشاورزی شهرستان گفت: از مجموع ۱۱۷ هزار هکتار اراضی زراعی سراب، حدود ۵۰ هزار هکتار اراضی آبی، ۲۵ هزار هکتار آبی محض و ۱۱ هزار هکتار نیز تحت پوشش سیستم‌های آبیاری نوین قرار دارد.

وی افزود: تاکنون از ۲۶ حلقه چاه موجود، ۱۴ حلقه به سامانه آبیاری کم‌فشار تجهیز شده و در سطح شهرستان نیز ۲۴۰۰ لوله آبیاری مورد استفاده قرار گرفته است.

فرماندار سراب در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد بخش کشاورزی شهرستان سراب در مسیر پویایی، توسعه و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید قرار دارد و تداوم این روند می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

کد مطلب 6861141

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