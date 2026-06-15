به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان پروژههای بخش کشاورزی در شهرستان سراب که به صورت وبیناری با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور و غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، با تبریک هفته جهاد کشاورزی به کشاورزان و فعالان این حوزه اظهار کرد: امنیت غذایی از مهمترین اولویتهای کشور است و مجموعه جهاد کشاورزی نقش اساسی در تأمین و افزایش تولید محصولات کشاورزی دارد.
وی با اشاره به تلاشهای مستمر مجموعه جهاد کشاورزی در سطح استان و شهرستان افزود: فراوانی محصولات کشاورزی در نتیجه تلاشهای شبانهروزی این مجموعه و کشاورزان محقق شده و این روند باید با قدرت ادامه یابد.
فرماندار سراب با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان به شمار میرود، گفت: سراب در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه نخست استان را دارد و اجرای طرحهای مهمی همچون واحد دامداری ۱۰ هزار رأسی پگاه و گلخانه ۲۲۰ هکتاری که وارد مرحله اجرایی شدهاند، نشاندهنده ظرفیت بالا و جذابیت این منطقه برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است.
وی همچنین به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در شهرستان اشاره کرد و افزود: حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز در شهرستان سراب هیچگونه احساس کمبود کالاهای اساسی وجود نداشت که این موضوع بیانگر مدیریت مناسب و ظرفیت تولیدی بالای این منطقه است.
جهانی در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آبی و زیرساختهای کشاورزی شهرستان گفت: از مجموع ۱۱۷ هزار هکتار اراضی زراعی سراب، حدود ۵۰ هزار هکتار اراضی آبی، ۲۵ هزار هکتار آبی محض و ۱۱ هزار هکتار نیز تحت پوشش سیستمهای آبیاری نوین قرار دارد.
وی افزود: تاکنون از ۲۶ حلقه چاه موجود، ۱۴ حلقه به سامانه آبیاری کمفشار تجهیز شده و در سطح شهرستان نیز ۲۴۰۰ لوله آبیاری مورد استفاده قرار گرفته است.
فرماندار سراب در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات و سرمایهگذاریها نشان میدهد بخش کشاورزی شهرستان سراب در مسیر پویایی، توسعه و جذب سرمایهگذاریهای جدید قرار دارد و تداوم این روند میتواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.
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