اجرای ۲۲۷ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی در ۶ استان غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی بعد از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح پروژههای کشاورزی در پیرانشهر افزود: از مجموع ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان اعتبار صرف شده برای این پروژهها، ۵۵۵ میلیارد تومان آورده شخصی بهرهبرداران و مابقی از محل منابع ملی و استانی تأمین شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای اشتغالزایی و اجتماعی این طرحها اظهار کرد: با بهرهبرداری از این یک هزار و ۶۳ پروژه، برای ۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر شغل تثبیت یا ایجاد شده و ۴۸ هزار خانوار از مزایای آن بهرهمند میشوند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین از افتتاح یک هزار و ۶۳ پروژه آب و خاک همزمان با هفته جهاد کشاورزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرحها با هدف ارتقای راندمان آبیاری و کاهش مصرف آب با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان بدستور رئیس جمهوری به بهرهبرداری رسید
افتتاح بزرگترین پروژه شبکه آبیاری ۱۵ هزار هکتاری در آذربایجانغربی
نیازی گفت: یکی از مهمترین بخشهای این افتتاح سراسری، بهرهبرداری از پروژه عظیم شبکه آبیاری تحت فشار و زهکشی در آذربایجانغربی بود که با هدف افزایش بهرهوری آب و توسعه کشاورزی منطقه اجرا شده است.
وی عنوان کرد: این پروژه ۱۵ هزار هکتاری که با سرمایهگذاری ۸۷۵۰ میلیارد ریالی به سرانجام رسیده، نقش بسزایی در ایجاد فرصتهای شغلی «۱۹ هزار و ۷۵۵ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم» و بهبود معیشت یک هزار و ۳۳۵ خانوار دارد.
وی اضافه کرد: شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد سیلوه پیرانشهر که از جنوب غرب تا شمال شرق این شهرستان گسترده است، شامل ۵ واحد عمرانی به مساحت ۱۲ هزار و ۹۶۰ هکتار است که امروز ۷ هزار و ۲۷۶ هکتار آن به بهرهبرداری رسید.
نیازی افزود: همچنین، همزمان حدود ۷ هزار و ۷۲۴ هکتار دیگر از طرحهای آبیاری تحت فشار در سطح شهرستانهای شوط، پلدشت، خوی و ماکو نیز افتتاح شد تا مجموع سطح زیر کشت آبیاری نوین در این فاز به ۱۵ هزار هکتار برسد.
این آیین با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی، فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
نظر شما