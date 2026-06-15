به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه در نشست ویژه بررسی مشکلات آسیب‌دیدگان حادثه ملازینال تبریز به ریاست استاندار آذربایجان شرقی و با حضور دادستان تبریز، شهردار تبریز، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیرکل راه و شهرسازی و معاون عمرانی استانداری برگزار شد.

در این نشست موضوع نحوه اسکان دائم ۵۹ خانواده آسیب‌دیده از حادثه ملازینال و همچنین ساماندهی محدوده ۴۸ هکتاری بافت غیرایمن حاشیه‌نشین تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در این جلسه با قدردانی از اقدامات سریع دستگاه‌های اجرایی و خدمات ارائه‌شده از سوی دادستانی تبریز، معاونت عمرانی استانداری، شهرداری تبریز و سایر نهادهای مرتبط در روز وقوع حادثه و پس از آن، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت آسیب‌دیدگان و فراهم کردن شرایط اسکان دائم آنان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم حل ریشه‌ای مشکلات منطقه ملازینال اظهار کرد: برای حل مسئله حاشیه‌نشینی در تبریز ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناسبی وجود دارد که باید با رویکرد کارشناسی و با استفاده از این ظرفیت‌ها برای ساماندهی این مناطق اقدام شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه دستور داد طی روزهای آینده کارگروه فنی ویژه‌ای با حضور تمامی دستگاه‌های تصمیم‌گیر و مرتبط استان تشکیل شود تا پیشنهادهای فنی و کارشناسی برای حل مشکلات این منطقه تهیه شود.

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این نشست، پس از جمع‌بندی پیشنهادهای کارشناسی، موضوع در شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری با حضور معاونان مرتبط وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و درباره نحوه اجرای آن تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد.