سرمست: حلقه تولید خودرو در آذربایجان شرقی ناقص است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در نشست مشترک با سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه معدن و صنعت خودرو با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی از توانمندیهای قابل توجهی در حوزه قطعهسازی برخوردار است، اما در بخش تولید خودرو هنوز حلقهای از زنجیره ارزش تکمیل نشده که باید برای جبران آن برنامهریزی شود.
وی با تأکید بر حمایت مدیریت استان از سرمایهگذاری بخش خصوصی افزود: رویکرد اصلی ما توسعه سرمایهگذاری و حرکت به سمت برندسازی در بخش تولید است تا بتوانیم سهم استان را در بازارهای داخلی و حتی خارجی افزایش دهیم.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه شکلگیری یک برند معتبر خودروسازی میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی استان داشته باشد، گفت: تکمیل زنجیره تولید خودرو با مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی از برنامههای مهم استان است.
سرمست همچنین به ظرفیتهای منطقه آزاد ارس اشاره کرد و ادامه داد: این منطقه به دلیل موقعیت و زیرساختهای موجود میتواند به یکی از قطبهای مهم تولید خودرو در کشور تبدیل شود و زمینه توسعه فعالیتهای صنعتی در این حوزه را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان نیز گفت: آینده اقتصادی آذربایجان شرقی میتواند در بستر توسعه معادن شکل بگیرد و فعالسازی معادن راکد از اولویتهای مهم مدیریت استان است.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران دارای اهلیت و توانمندی خاطرنشان کرد: مدیریت استان از حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی استقبال میکند و تلاش خواهد کرد بسترهای لازم برای فعالیت و توسعه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی فراهم شود.
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