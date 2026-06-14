به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات پروژههای نیمهتمام سرمایهگذاری در آذربایجان شرقی اظهار کرد: حمایت از سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذار جدید به استان، یکی از اصول مهم در مدیریت آذربایجان شرقی است و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به وجود برخی مشکلات حقوقی در روند اجرای تعدادی از پروژههای سرمایهگذاری استان افزود: ضروری است دستگاههای اجرایی ضمن رعایت الزامات قانونی، با هماهنگی دستگاه قضائی استان نسبت به رفع موانع حقوقی پروژهها اقدام کنند تا فرآیندهای اداری تسهیل و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: تسریع در تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، علاوه بر کمک به رونق اقتصادی استان، زمینهساز افزایش اعتماد سرمایهگذاران و جذب سرمایههای جدید خواهد بود.
سرمست همچنین بر ضرورت همراهی همهجانبه نهادهای مسئول برای حل مشکلات پروژههای سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: باید با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و قضائی، مسیر اجرای طرحهای مهم و اثرگذار استان هموار شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت پروژه برج باغ تبریز اشاره کرد و گفت: در این نشست، مسائل و مشکلات اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای تسهیل روند تکمیل آن اتخاذ شد.
بر این اساس، مقرر شد در راستای رفع موانع حقوقی و تسریع در تکمیل پروژه برج باغ تبریز، عملیات کاهش ارتفاع این برج و اخذ معافیت لازم با رعایت استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری انجام شود و دستگاه قضائی استان نیز مجوزهای لازم را برای رفع موانع حقوقی اجرای پروژه صادر کند.
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