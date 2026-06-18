به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، صبح پنجشنبه در این نشست که با حضور علیرضا منادی، علیرضا نوین، روحالله متفکرآزاد و رضا صدیقی نمایندگان حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر و معاونان استانداری برگزار شد، بر لزوم تداوم تعامل و همافزایی میان استانداری و مجلس برای پیشبرد برنامههای توسعه و پروژههای کلان استان تأکید کرد.
در ابتدای این جلسه، معاونان استاندار و فرماندار تبریز به ارائه گزارش کاملی از اقدامات و فعالیتهای حوزه خود در دوران جنگ چهلروزه پرداختند و عملکرد مدیریت استان در افزایش تابآوری اجتماعی و پایداری اقتصادی را تشریح کردند.
نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر نیز با قدردانی از تلاشهای استاندار، معاونان و همه دستگاههای اجرایی در طول جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت استمرار این همافزایی در شرایط پساجنگ تأکید کردند و خواستار تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام و زیرساختی استان شدند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تقدیر از همراهی و پیگیریهای نمایندگان، گفت: «در دوران پساجنگ، نیازمند هماهنگی بیشتر میان ارکان مدیریتی هستیم تا بتوانیم عقبماندگیها را جبران و توسعه متوازن استان را رقم بزنیم.»
در پایان این نشست مقرر شد، پیگیریهای نمایندگان از وزرای کابینه در خصوص مسائل و پروژههای استان، به استانداری منعکس شود تا معاونان مربوطه با هماهنگی دستگاههای اجرایی، اقدامات لازم را انجام دهند.
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