به گزارش خبرنگار مهر، محمد آیینی (گلپایگانی)، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، عصر چهارشنبه در جلسه مشترک با استاندار آذربایجان شرقی که با محوریت بررسی پروژههای بازآفرینی شهری و ساماندهی بافتهای تاریخی تبریز برگزار شد، اظهار داشت: ایران در مقطع حساس تاریخی قرار دارد که میتوان آن را برآیند مواجهه تمدنی میان شرق و تمدن ماتریالیستی غرب دانست.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی مجموعه ربع رشیدی افزود: ربع رشیدی تنها یک بنای معماری نیست، بلکه سندی زنده از نگاه پیشینیان ما به علم و دانش در هشت قرن پیش است که در قالب یک دانشگاه جامع تجلی یافته است. از این رو، ساماندهی و ثبت جهانی این اثر، هدیهای ارزشمند به تبریز، آذربایجان و تمامی ملت ایران است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به برنامههای توسعه فرهنگی در بافتهای تاریخی گفت: طرحهای ارائهشده برای ساماندهی محوطه مسجد کبود و همچنین احداث تالار هنرهای آیینی تبریز، با همکاری بخش خصوصی، حمایتهای ویژه استاندار آذربایجان شرقی و تسهیلگری نهادهای مرتبط، وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروژه «شهرک جوانان» اشاره کرد و افزود: این پروژه هماکنون با مدیریت و کارگزاری بنیاد مسکن استان و مشارکت مردمی در حال پیگیری است و امیدواریم با تخصیص قطعات ۳ و ۶ نفره، گرههای موجود در روند اجرای این طرح نیز گشوده شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه به رسمیت شناختن مالکیت، رکن اصلی بازسازی شهری است، خاطرنشان کرد: در پروندههایی نظیر ساماندهی محله «ملازینال»، تلاش بر این است که با بهرهگیری از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعطای اسناد رسمی به ساکنان، مسیر حل مشکلات دیرینه این مناطق هموارتر شود.
یادآور میشود، ستاد بازآفرینی استان آذربایجان شرقی در قالب شرکت بازآفرینی شهری و با همکاری نهادهای ذیربط، اجرای پروژههای مشترک برای ساخت و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری را با جدیت دنبال میکند.
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