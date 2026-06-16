انتصاب معاون آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معارفه معاون آموزش و پژوهش اداره‌ کل برنامه‌ ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی صبح سه‌شنبه با حضور تقی کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار برگزار شد.

سیدجلال میرابراهیم‌زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و از کارکنان باسابقه وزارت کشور است. وی پیش از این مسئولیت ‌هایی از جمله معاونت فرمانداری شهرستان عجب‌ شیر و ریاست اداره دبیرخانه استانداری آذربایجان شرقی را بر عهده داشته است.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در حکم خود، بر بهره ‌گیری از ظرفیت ‌های علمی و تخصصی، ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی و توسعه برنامه‌ های تحول اداری در راستای تحقق اهداف دولت و افزایش بهره ‌وری در مجموعه استانداری تأکید کرده است.