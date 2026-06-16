به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روزسه شنبه با حضور معاون دفتر سرمایهگذاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد، برنامهریزی جامع برای توسعه مراکز لجستیک مصوب استان و چالشهای پیشروی این پروژهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه آخرین وضعیت پارک لجستیک عمومی مرند بررسی و مقرر شد مختصات جغرافیایی و مشخصات فنی فاز نخست این مجموعه به وسعت ۷۰ هکتار (از مجموع ۳۰۰ هکتار) تدقیق شود. این طرح پس از تأیید در شورای برنامهریزی و توسعه استان، جهت طی مراحل بعدی و آغاز فرآیند جذب سرمایهگذار به دبیرخانه ستاد لجستیک کشور ارسال خواهد شد.
همچنین در خصوص نهاییسازی مکانیابی پارک لجستیک عمومی و کشاورزی مراغه، مقرر شد ظرفیتها، نقاط قوت و کاستیهای محدودههای پیشنهادی با رویکرد کارشناسی و بررسی شبکه دسترسی، مالکیت اراضی و ممیزی املاک جمعبندی شده و جهت تصمیمگیری نهایی به دبیرخانه شورای استانی ارائه شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: انتظار میرود با تداوم روند راهبری و هماهنگی بینبخشی، گامهای مؤثری در توسعه زنجیره حملونقل و تقویت اقتصاد پویای استان برداشته شود.
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