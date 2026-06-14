به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در نشست هماندیشی با جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای آذربایجان شرقی، با اشاره به نقش اثرگذار دانشگاهها در مسیر توسعه کشور، اظهار کرد: آثار فعالیت علمی و آموزشی دانشگاهها و استادان در کوتاهمدت نمایان نمیشود، اما نتایج این تلاشها در سالهای آینده در حوزههای مختلف خود را نشان خواهد داد.
وی با بیان اینکه پیشرفتهای امروز کشور در حوزههای راهبردی، علمی و حتی نظامی، حاصل سالها سرمایهگذاری علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و استادان است، افزود: دانشگاه یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور به شمار میرود و توجه به مطالبات و دغدغههای جامعه دانشگاهی باید در اولویت قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه دولت نسبت به مسائل و مطالبات اعضای هیئت علمی آگاهی دارد، گفت: شخص رئیسجمهور و همه ارکان دولت برای رفع مشکلات اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها تلاش میکنند و در این زمینه اقدامات قانونی لازم، از جمله در حوزه ترمیم حقوق، در دستور کار قرار گرفته است.
سرمست همچنین از استادان دانشگاه خواست راهکارها، پیشنهادها و نظرات کاربردی خود را برای حل مسائل اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها ارائه کنند تا مدیریت استان بتواند این موضوعات را از طریق دولت با جدیت بیشتری پیگیری کند.
وی با اشاره به جایگاه معلمان و استادان در جامعه تصریح کرد: معلمان و استادان نقش اساسی در شکلگیری شخصیت، نگرش و رفتار افراد دارند و این جایگاه ارزشمند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: سیاست دولت چهاردهم حمایت از دانشگاه و دانشگاهیان است و در استان نیز تلاش خواهیم کرد پشتیبانی لازم از این بخش بهصورت جدی انجام شود.
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