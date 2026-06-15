تکمیل ۱۳۰۵ کلاس درس در آذربایجان شرقی با مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی استان آذربایجان شرقی عصر دوشنبه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و مدیرکل نوسازی مدارس استان برگزار شد و در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های مدرسه‌سازی، چالش‌های موجود و راهکارهای تسریع در تکمیل فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور واحدهای مختلف اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی برگزار شد، بر استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی برای تحقق عدالت آموزشی تأکید شد.

فرهاد فرهودی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های در حال اجرا اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹۱ پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان تعریف شده که در مجموع شامل یک هزار و ۳۰۵ کلاس درس است.

وی با اشاره به تلاش برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها افزود: برنامه‌ریزی شده است با بسیج تمامی امکانات و منابع موجود، این کلاس‌های درس تا پایان سال جاری تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان استان قرار گیرد.

در ادامه این نشست، حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مردمی در توسعه فضاهای آموزشی گفت: دولت به تنهایی قادر به حل تمامی چالش‌های زیرساختی در حوزه آموزش نیست و مهم‌ترین بازوی اجرایی در نهضت توسعه عدالت آموزشی، حضور و مشارکت مردم است.

وی افزود: مدرسه کانون تحول در هر محله است و بهترین مسیر برای ایجاد مدارس استاندارد، جلب مشارکت خیرین، واقفین و مردم محلی است؛ مشارکتی که صرفاً جنبه مالی ندارد و می‌تواند به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی پایدار منجر شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به سابقه درخشان آذربایجان شرقی در فعالیت‌های خیرخواهانه تصریح کرد: انتظار می‌رود خیرین، گروه‌های جهادی و صنایع استان در این نهضت ملی حضوری فعال‌تر داشته باشند تا با تکمیل هرچه سریع‌تر یک هزار و ۳۰۵ کلاس درس، گام مهمی در مسیر تحقق عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار برداشته شود.

این نشست در پایان با بررسی موارد مطرح شده و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای تسریع در روند اجرایی پروژه‌های آموزشی استان به کار خود پایان داد.