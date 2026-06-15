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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۱

تکمیل ۱۳۰۵ کلاس درس در آذربایجان شرقی با مشارکت مردم

تکمیل ۱۳۰۵ کلاس درس در آذربایجان شرقی با مشارکت مردم

تبریز- معاون وزیر آموزش و پرورش بر تسریع در پروژه‌های مدرسه‌سازی و نقش کلیدی مشارکت مردمی در تحقق عدالت آموزشی در آذربایجان شرقی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی استان آذربایجان شرقی عصر دوشنبه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و مدیرکل نوسازی مدارس استان برگزار شد و در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های مدرسه‌سازی، چالش‌های موجود و راهکارهای تسریع در تکمیل فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور واحدهای مختلف اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی برگزار شد، بر استفاده از ظرفیت‌های محلی و مردمی برای تحقق عدالت آموزشی تأکید شد.

فرهاد فرهودی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه‌های در حال اجرا اظهار کرد: در حال حاضر ۲۹۱ پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان تعریف شده که در مجموع شامل یک هزار و ۳۰۵ کلاس درس است.

وی با اشاره به تلاش برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها افزود: برنامه‌ریزی شده است با بسیج تمامی امکانات و منابع موجود، این کلاس‌های درس تا پایان سال جاری تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان استان قرار گیرد.

در ادامه این نشست، حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مردمی در توسعه فضاهای آموزشی گفت: دولت به تنهایی قادر به حل تمامی چالش‌های زیرساختی در حوزه آموزش نیست و مهم‌ترین بازوی اجرایی در نهضت توسعه عدالت آموزشی، حضور و مشارکت مردم است.

وی افزود: مدرسه کانون تحول در هر محله است و بهترین مسیر برای ایجاد مدارس استاندارد، جلب مشارکت خیرین، واقفین و مردم محلی است؛ مشارکتی که صرفاً جنبه مالی ندارد و می‌تواند به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی پایدار منجر شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به سابقه درخشان آذربایجان شرقی در فعالیت‌های خیرخواهانه تصریح کرد: انتظار می‌رود خیرین، گروه‌های جهادی و صنایع استان در این نهضت ملی حضوری فعال‌تر داشته باشند تا با تکمیل هرچه سریع‌تر یک هزار و ۳۰۵ کلاس درس، گام مهمی در مسیر تحقق عدالت آموزشی در مناطق کم‌برخوردار برداشته شود.

این نشست در پایان با بررسی موارد مطرح شده و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای تسریع در روند اجرایی پروژه‌های آموزشی استان به کار خود پایان داد.

کد مطلب 6861300

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