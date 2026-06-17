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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

تاکید فرماندار اسکو بر تکمیل مدارس در حال احداث

تاکید فرماندار اسکو بر تکمیل مدارس در حال احداث

اسکو- در نشست مشترک فرماندار شهرستان اسکو با مدیر عامل شرکت عمران سهند بر ضرورت تکمیل و تحویل به موقع مدارس در حال احداث برای سال تحصیلی جدید تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر آقایی روز چهارشنبه با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ مدرسه در شهرستان در حال احداث است که هفت باب از آنها توسط شرکت عمران شهر جدید سهند اجرا می‌شود و تعدادی از این طرحها در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

وی همچنین از آماده‌سازی ۲ باب مدرسه جدید در فاز چهارم شهر سهند برای سال تحصیلی پیش‌رو خبر داد و افزود: یکی از این مدارس هم‌اکنون در مرحله تجهیز قرار دارد و به‌زودی آماده بهره‌برداری می‌شود.

فرماندار اسکو با اشاره به افزایش جمعیت دانش آموزی در شهر سهند به علت اسکان متقاضیان مساکن ملی خاطرنشان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با هدف تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور در حال اجرا است و خوشبختانه شهرستان اسکو در قالب این طرح، وضعیت مطلوبی دارد.

فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز گفت: ۲ باب مدرسه در آستانه تحویل، از فناوری صفحات خورشیدی در تولید انرژی بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6862950

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