تاکید فرماندار اسکو بر تکمیل مدارس در حال احداث

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر آقایی روز چهارشنبه با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ مدرسه در شهرستان در حال احداث است که هفت باب از آنها توسط شرکت عمران شهر جدید سهند اجرا میشود و تعدادی از این طرحها در آستانه بهرهبرداری قرار دارند.
وی همچنین از آمادهسازی ۲ باب مدرسه جدید در فاز چهارم شهر سهند برای سال تحصیلی پیشرو خبر داد و افزود: یکی از این مدارس هماکنون در مرحله تجهیز قرار دارد و بهزودی آماده بهرهبرداری میشود.
فرماندار اسکو با اشاره به افزایش جمعیت دانش آموزی در شهر سهند به علت اسکان متقاضیان مساکن ملی خاطرنشان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با هدف تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور در حال اجرا است و خوشبختانه شهرستان اسکو در قالب این طرح، وضعیت مطلوبی دارد.
فرهاد سعیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند نیز گفت: ۲ باب مدرسه در آستانه تحویل، از فناوری صفحات خورشیدی در تولید انرژی بهرهمند خواهند شد.
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