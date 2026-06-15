به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش ضمن اشاره به اقدامات صورتگرفته در اجرای پروژه مهر، اظهار کرد: پروژه مهر از همان ابتدای خردادماه با هدف تأمین زیرساختهای آموزشی، آمادهسازی فضاهای فیزیکی و ایجاد محیطی امن و بانشاط برای دانشآموزان کلید خورده است، هماهنگیهای گسترده و همهجانبه میان دستگاههای اجرایی ذیربط بهصورت مستمر در حال انجام میباشد تا بازگشایی مهرماه به شایستهترین شکل ممکن محقق شود این فرآیند با رویکردی زمانبندیشده و مبتنی بر استانداردهای کیفی دنبال میشود تا هیچ مدرسهای از چرخه آمادهسازی خارج نماند.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه ۱۱۰ مدرسه در شهرستان بوشهر در پی جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدهاند، گفت: اقدامات ضروری برای آمادهسازی مدارس آسیبدیده به وضعیت اولیه و آمادهسازی آنها برای آغاز سال تحصیلی صورت پذیرفته و کماکان در حال اجرا است.
وی بیان کرد: بازسازی نوسازی بهسازی و زیباسازی این مدارس بهطور همزمان و با اولویتبندی دقیق در دستور کار مجموعه مدیریت شهری و آموزش و پرورش قرار گرفته است، تلاش میشود تا با تخصیص بهینه منابع هیچ یک از این فضاهای آموزشی در مهرماه با مشکل مواجه نباشند.
فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: با بهرهگیری از تیمی متشکل از کارشناسان مجرب و متخصص عملیات اجرایی بازسازی و آمادهسازی مدارس با نظارت مستمر در حال پیگیری است و امید میرود که با همین رویکرد بازگشایی مدارس در مهرماه به بهترین و مطلوبترین شیوه انجام پذیرد، سال گذشته شهرستان بوشهر در قالب پروژه مهر جزو شهرستانهای شاخص و موفق کشور محسوب میشد که با الگوگیری از همان تجارب ارزشمند، امسال هم نیز برنامهریزی جامعی صورت پذیرفته است.
وی با اشاره به تمهیدات امتحانات نهایی، افزود: در خصوص برگزاری امتحانات نهایی کلیه تمهیدات لازم از جمله تأمین نیروی انسانی تجهیز حوزههای برگزاری و رعایت پروتکلهای ایمنی و بهداشتی پیشبینی شده است، همچنین برای آزمونهای مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) برنامهریزی دقیق و متمرکزی به عمل آمده و فرآیند اجرایی آن در حال پیگیری مستمر میباشد، امیدواریم که با این هماهنگیها امتحانات پایانی سال بدون هیچگونه اختلالی برگزار شود.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه برای استقلال هنرستانها تلاش میشود، خاطرنشان کرد: در راستای توسعه متوازن رشتههای تحصیلی و توجه ویژه به مهارتآموزی پیگیریهای مؤثری برای استقلال هنرستانهای حوزه هنرهای زیبا و ورزشی صورت گرفته است، با پیگیریهای صورت گرفته، امیدواریم امسال یک هنرستان تخصصی در حوزه هنرهای زیبا راهاندازی شود و این اقدام گامی مهم در جهت کشف و پرورش استعدادهای هنری دانشآموزان شهرستان بوشهر محسوب می شود.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت همه دستگاهها، در قالبی فرماندهی و متواضعانه گفت: هرچند آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی مسئولیت فراهمآوری شرایط مطلوب آموزشی را بر عهده دارد اما انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی با درک این مسئولیت ملی در مسیر تسهیل امور آموزشی و رفع موانع موجود همکاری و همراهی لازم را با دستگاه آموزش و پرورش شهرستان به عمل آورند، بر همین اساس تأکید میشود تمامی دستگاهها با رویکرد همافزایی در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند و در اجرای پروژه کشوری مهر نقشآفرینی مؤثر و بیبدیلی داشته باشند.
وی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات مؤثر آموزش و پرورش، تأکید کرد: صمیمانه از تلاشهای شبانهروزی و خالصانه فرهنگیان مدیران و کلیه کارکنان خدوم آموزش و پرورش شهرستان بوشهر سپاسگزاری می کنم و امید است با تداوم این همدلی و همراهی شاهد سال تحصیلی بانشاط ایمن و توأم با موفقیت برای تمامی دانشآموزان باشیم.
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