به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، در اختتامیه دهمین دوره جشنواره آموزشی، تحصیلی «جایزه ملی ایثار» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و اشاره به تجربیات خود به عنوان پزشک در بیمارستان‌های صحرایی، اظهار داشت: پزشکان بسیاری در سخت‌ترین شرایط جنگ در جبهه‌های غرب و جنوب کشور به مداوای مجروحان پرداختند و امروز لازم است به افتخار همه پزشکان رزمنده‌ای که با روحیه ایثار در میدان خدمت حاضر بودند، ادای احترام کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شهدا با نثار جان خود پیام‌های بزرگی برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند، افزود: وظیفه ما این است که این پیام‌ها را درک کرده و در مسیر عمل قرار دهیم. آنان با عمل خود مسیر را نشان دادند و انتظار این است که امروز با جهت‌گیری درست، در همان مسیر حرکت کنیم.

وزیر بهداشت در ادامه به تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: تجربه هشت سال دفاع مقدس و مقایسه آن با شرایط امروز، نشان می‌دهد که کشور در مسیر رشد و توانمندی قرار گرفته است. در شرایطی که برخی قدرت‌های جهانی اصول انسانی را نادیده می‌گیرند، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی از اهمیت مضاعفی برخوردار است؛ همچنان که در علم پزشکی، اصول اخلاقی حکم می‌کند پزشک فارغ از ملیت، به درمان مجروحان بپردازد.

ظفرقندی با اشاره به تحولات و رخدادهای اخیر در منطقه و جهان گفت: آنچه امروز در ایران رخ داده است، برگ مهمی از تاریخ را رقم زده که نه‌تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان ماندگار شد. اگر به تجربه جنگ تحمیلی هشت‌ ساله نگاه کنیم و آن را با شرایط امروز مقایسه کنیم، می‌بینیم که کشور در مسیر رشد و توانمندی قرار گرفته است.

وی با اشاره به سفر اخیر خود به ژنو برای شرکت در کنفرانس سازمان بهداشت جهانی، گفت: تصاویر شهدای مظلوم حملات آمریکایی صهیونی، به ویژه کودکان، پیام مظلومیت این جنگ را به جهانیان مخابره کرد و باعث تأثر عمیق حاضران در آن کنفرانس شد.

وزیر بهداشت، به شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: این بچه‌ها پیام مظلومیت جنگ در کشورمان بودند.

وی با تشبیه صحنه جنایت آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در کشور به واقعه کربلا، پیام شهدا را پیام ایثار و مظلومیت دانست و تأکید کرد: وجه مشترک این دو حماسه، ایثار در برابر ظلم است.

ظفرقندی، نقش سرمایه انسانی و پیشرفت‌های دانشگاهی را در اقتدار ملی کلیدی دانست و خاطرنشان کرد: تاب‌آوری امروز کشور نتیجه تعامل و هم‌افزایی علم و فرهنگ ایثار است. دانشگاه‌ها محل تولید علم و قدرت هستند و پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی و دفاعی، حاصل سال‌ها تلاش پژوهشگران است که حتی دشمنان را نیز دچار حیرت کرده است.

وی با اشاره به تجربه موفق نظام سلامت در مدیریت بحران‌ها، بیان کرد: آمادگی کادر درمان و برنامه‌ریزی علمی، ظرفیت‌های دانشگاهی را به ابزاری برای ارائه خدمات مؤثر در شرایط سخت تبدیل کرده است. مدیریت بحران نیازمند دانش تخصصی و هماهنگی ملی است که دانشگاه‌ها نقشی اساسی در شکل‌گیری این توانمندی دارند.

ظفرقندی به ارائه یک نمونه عملی از کارآمدی این ترکیب پرداخت و عنوان کرد: حدود ۴۰ هزار نفر از مجروحان و مصدومان کشور در حوزه سلامت، توسط تیم ملی سلامت متشکل از همکاران جوان و دانشمند ما درمان شدند. این کار بدون هیچ کمبود و خللی در عرصه درمان انجام شد. این یعنی تاب‌آوری علمی و عملیاتی که حاصل برنامه‌ریزی و مرور اصول اخلاق پزشکی در کنار روحیه ایثار است.