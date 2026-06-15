ذخایر استراتژیک خون در بوشهر به ۸ روز رسید

اکرم تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون، ضمن تبریک این روز به اهداکنندگان اظهار کرد: ذخایر خونی استان در وضعیت «مطلوب» قرار دارد و با همراهی مردم، نیاز تمام بیمارستانهای استان بهطور کامل تأمین میشود.
مدیر پزشکی انتقال خون استان بوشهر گفت: آمار ذخایر ما امروز روی عدد ۸ روز است؛ یعنی حتی اگر از همین لحظه هیچ خونگیری انجام نشود، تا هشت روز میتوانیم تمام نیازهای بیمارستانی را تأمین کنیم؛ البته فرایند خونگیری بهصورت مستمر در شیفت صبح و عصر ادامه دارد.
وی افزود: خون اهدایی بسته به نوع کیسه بین ۳۵ تا ۴۲ روز قابلیت نگهداری دارد، اما بهترین زمان مصرف بهخصوص برای بیماران تالاسمی زیر دو هفته و ترجیحاً زیر ۱۰ روز است.
رشد دوبرابری مراجعات در جنگ چهلروزه و ارسال خون به بندرعباس
تمجیدی با اشاره به موج بزرگ حضور مردم در دوران «جنگ چهلروزه» اظهار کرد: در این مدت ۴ هزار و ۵۲۰ مراجعه ثبت شد که نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر است؛ از این تعداد، ۳ هزار و ۷۶۲ مورد موفق به اهدای خون شدند.
وی اضافه کرد: در همین بازه، ۲۹۰ واحد خون از بوشهر به بندرعباس ارسال شد که نشاندهنده نقش حیاتی مردم بوشهر در پشتیبانی خونی مناطق درگیر است؛ هر واحد خون معادل اهدای یک نفر است؛ بنابراین حداقل ۲۹۰ نفر برای کمک به مردم منطقه خون اهدا کردهاند.
جزئیات اهداکنندگان در جنگ چهلروزه
مدیر پزشکی انتقال خون بوشهر گفت: از مجموع اهداکنندگان، سه هزار و ۴۳۲ نفر مرد و ۳۳۰ نفر زن بودند. همچنین هزار و ۶۸۹ نفر اهداکننده مستمر، یک هزار و ۳۹۵ نفر باسابقه و ۸۶۷ نفر برای نخستین بار اهدا کردند.
چالش های جایگزینی نسل و مصرف داروهای بدنسازی
وی با اشاره به خروج نسل دهههای ۴۰ و ۵۰ از چرخه اهدا بهدلیل مشکلات سلامت بیان کرد: نسل جوان کمتر از گذشته به اهدا رغبت دارد و از سوی دیگر مصرف داروهای بدنسازی یکی از چالشهای جدی انتقال خون برای ماست؛ داروهای تزریقی معافیت دائم و داروهای خوراکی یک سال معافیت از اهدا ایجاد میکنند.
افزایش چشمگیر مشارکت بانوان
تمجیدی گفت: طی دو سال اخیر مراجعه بانوان افزایش داشته و بخش زیادی از آنها پس از کنترل وضعیت کم خونی، توانستهاند وارد چرخه اهدا شوند.
ارتقای سلامت خون با آزمایشهای پیشرفته
وی افزود: علاوه بر غربالگری چهارگانه (هپاتیتB، هپاتیتC، سیفلیس و HIV)، استفاده از تستهای نَت (NAT) دوره نهفتگی ویروسها را کاهش داده و ایمنی خون را بالا برده است.
نیاز همیشگی ۴۷۰ بیمار تالاسمی
مدیر پزشکی انتقال خون بوشهر تأکید کرد: ۴۷۰ بیمار تالاسمی در استان ماهانه یک تا دو بار نیازمند خون تازهاند؛ خون هیچ جایگزینی ندارد و ضروری است مردم اهدای خون را به مناسبتهای خاص محدود نکنند و در طول سال بهطور پیوسته مراجعه داشته باشند.
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