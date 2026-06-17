به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های انتقال خون در استان تأکید کرد و خواستار تخصیص یک دستگاه اتوبوس سیار خون‌گیری به گلستان شد.

استاندار گلستان نیز با اشاره به رشد شاخص‌های اهدای خون در استان، اظهار کرد: فرهنگ اهدای خون در کشور بر پایه مشارکت داوطلبانه و روحیه ایثارگری مردم شکل گرفته و این فرهنگ ارزشمند در گلستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه پراکندگی جغرافیایی استان، دسترسی برخی شهروندان به مراکز خون‌گیری را دشوار کرده است، افزود: کمبود اتوبوس سیار خون‌گیری یکی از نیازهای مهم استان به شمار می‌رود و انتظار می‌رود سازمان انتقال خون با نگاه ویژه، نسبت به تأمین این تجهیز اقدام کند.

در ادامه، مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور از حمایت‌های استاندار گلستان در تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های انتقال خون استان قدردانی کرد و گفت: با توجه به اهمیت این درخواست، گلستان در اولویت تخصیص اتوبوس سیار خون‌گیری قرار خواهد گرفت تا روند خدمت‌رسانی به اهداکنندگان خون در نقاط مختلف استان تسهیل شود.