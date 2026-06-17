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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۸

تخصیص اتوبوس سیار خون‌گیری به گلستان در اولویت قرار گیرد

تخصیص اتوبوس سیار خون‌گیری به گلستان در اولویت قرار گیرد

گرگان-استاندار گلستان گفت: با توجه به پراکندگی جغرافیایی استان و ضرورت دسترسی آسان‌تر شهروندان به مراکز خون‌گیری، تأمین و تخصیص اتوبوس سیار خون‌گیری از مهم‌ترین نیازهای گلستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های انتقال خون در استان تأکید کرد و خواستار تخصیص یک دستگاه اتوبوس سیار خون‌گیری به گلستان شد.

استاندار گلستان نیز با اشاره به رشد شاخص‌های اهدای خون در استان، اظهار کرد: فرهنگ اهدای خون در کشور بر پایه مشارکت داوطلبانه و روحیه ایثارگری مردم شکل گرفته و این فرهنگ ارزشمند در گلستان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه پراکندگی جغرافیایی استان، دسترسی برخی شهروندان به مراکز خون‌گیری را دشوار کرده است، افزود: کمبود اتوبوس سیار خون‌گیری یکی از نیازهای مهم استان به شمار می‌رود و انتظار می‌رود سازمان انتقال خون با نگاه ویژه، نسبت به تأمین این تجهیز اقدام کند.

در ادامه، مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور از حمایت‌های استاندار گلستان در تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های انتقال خون استان قدردانی کرد و گفت: با توجه به اهمیت این درخواست، گلستان در اولویت تخصیص اتوبوس سیار خون‌گیری قرار خواهد گرفت تا روند خدمت‌رسانی به اهداکنندگان خون در نقاط مختلف استان تسهیل شود.

کد مطلب 6863806

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