ساختمان پایگاه امدادونجات دریایی گناوه هفته دولت بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر دوشنبه در بازدید از این پروژه افزود: پایگاه امدادونجات دریایی این شهرستان یکی از زیرساخت های حیاتی و ضروری در حوزه دریایی است و نقش مهمی در مدیریت بحران، امدادرسانی و کاهش خسارات ناشی از حوادث دریایی ایفا میکند.
فرماندار گناوه گفت: با توجه به موقعیت ساحلی شهرستان و تردد شناورها و قایقها، اتمام ساختمان و راهاندازی مجدد این پایگاه میتواند سرعت و کیفیت خدمات امدادی را در زمان وقوع حوادث دریایی به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی بیان کرد: ساختمان جدید این پایگاه بهعنوان یکی از مهم ترین مراکز امداد و نجات ساحلی کشور در دو فاز شامل مرکز پشتیبانی عملیات ، بخش آموزشی تخصصی، پد بالگرد و محل استقرار آمبولانسها و خودروهای امدادی طراحی شده است.
پروژه ساختمان پایگاه امدادونجات دریایی شهرستان گناوه در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در هفته دولت پارسال با اعتبار اولیه ۵۰ میلیارد ریال و باحضور مسولان شهرستانی و استانی کلنگ زنی شد.
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