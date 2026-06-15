به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز دوشنبه در حاشیه نشست وبیناری استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهردارهای سراسر کشور طی همایش «حکمرانی هم‌افزا»، اظهار داشت: در استان لرستان مسیر حرکت بر اساس خدمت به مردم و حول منافع مردم مدت‌ها است که شکل‌گرفته، مردم عزیز ما بیش از یک‌صد شب در خیابان، پشتیبان رزمندگان بودند و دشمن به اراده قوی ملت ایران در این ایام پی برد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس دشمن تسلیم حضور مردم و قدرت رزمندگان ما در میدان شد و از اهداف شومی که طراحی کرده بود، عقب‌نشینی کرد.

استاندار لرستان ضمن تبریک این موفقیت به مردم و رزمندگان کشور، گفت: حضور حماسی مردم، پازل قدرت نظامی ما را در میدان تکمیل کرد، مردم عزیز ما، حق بزرگی بر گردن مسئولان دارند و در این راستا، رئیس‌جمهور نیز اصول و چارچوب کلی را برای ادامه راه پس از جنگ، طی این جلسه عنوان کردند.

شاهرخی، بیان داشت: اولین نکته وفاق و همراهی مسئولان حول محور مردم و موضوعات مهم دیگر نیز تأمین معیشت و توجه به چالش‌های حوزه انرژی بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس در حوزه تنظیم بازار و تأمین مایحتاج مردم با نظارت ویژه اقدام و از گران‌فروشی و احتکار نیز جلوگیری می‌شود.

استاندار لرستان، عنوان کرد: مصرف بهینه در زیربخش‌های مختلف انرژی از جمله آب، برق، گاز و بنزین موردتأکید رئیس‌جمهور قرار داشت که تلاش می‌شود علاوه بر توجه به تولید و ترمیم واحدهای آسیب‌دیده، صرفه‌جویی در حوزه‌های مختلف انرژی نیز در جامعه نهادینه شود.

شاهرخی، گفت: نقش دستگاه‌های دولتی و هم استانی‌های عزیز در زمینه صرفه‌جویی در حوزه انرژی بسیار مهم است.

وی با اشاره به روند بازسازی منازل شخصی، اماکن تجاری و نظامی آسیب‌دیده در جنگ گفت: در این زمینه خسارات جزئی پرداخت شده، پرداخت خسارات کلی نیز در دستور کار قرار دارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این موارد ترمیم می‌شود و به خدمات خود ادامه می‌دهند.