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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

افتتاح نمایشگاه عکس محرم در تبریز

افتتاح نمایشگاه عکس محرم در تبریز

تبریز- در آستانه آغاز ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان نمایشگاه عکسی با عنوان «محرم» در تبریز برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه فرهنگی و هنری همزمان با ایام عزاداری حضرت اباعبداله الحسین(ع) و در موکب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در میدان ساعت تبریز برپا شده است.

در این نمایشگاه، ۲۰ قطعه عکس از آثار سوگواره عکس محرم با مضمون محرم و آیین های آن به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه هنری، روایت تصویری مراسم و برنامه های عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین(ع) را به تصویر کشیده است.

نمایشگاه یاد شده در موکب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در میدان ساعت تبریز برپاست.

افتتاح نمایشگاه عکس محرم در تبریز

کد مطلب 6861370

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