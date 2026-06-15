رسالت مبلغان در محرم حسینی؛ از تقویت خیابان تا تفهیم مبانی حماسه عاشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی عصر دوشنبه در همایش «طلایه‌داران تبلیغ» قرارگاه استانی جنگ ترکیبی بلاغ مبین و اجتماع مبلغین ماه محرم‌الحرام ۱۴۴۸ که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و نیز مدیرعامل بنیاد هدایت کشور در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد با تسلیت فرارسیدن ماه عزای حسینی (ع) به تبیین برخی ابعاد فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و تبلیغی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری پرداخت و اظهار کرد: جدیدترین ارزیابی حوزه‌های علمیه کشور حاکی از آن است مدارس بلندمدت سطح یک استان در سطح نرمال بودند و مدرسه امامیه شهرکرد در رتبه ۱۷ کشوری قرار دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مدیران و مسئولان حوزوی استان مجاهدانه و مخلصانه شبانه‌روز برای ارتقای مدارس علمیه تلاش می‌کنند، ادامه داد: ماحصل این زحمات، درخشش طلاب استان در نهمین المپیاد علمی کشور بود که حائز رتبه سوم شدند؛ مدرسه علمیه امامیه شهرکرد نیز رتبه سوم کشور را در بین مدارس علمیه کشور کسب کرد.

سعیدی با یادآوری اینکه استان چهارمحال و بختیاری در بخش تهذیب رتبه بلامنازع برتر را کسب کرد، افزود: استعداد فرزندان چهارمحال و بختیاری در اینجا رخ نمود و جوانان این خطه در میان چندین هزار طلبه حوزه علمیه قم نیز در این زمینه پیش افتادند و ۲ طلبه ما از امتیاز ۱۰۰، نمره کامل را دریافت کردند.

دستاوردهای حوزه علمیه و درخشش طلاب استان در کشور

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با تبریک این دستاوردها و درخشش‌ها به حوزویان استان، اظهار کرد: حوزه علمیه استان این ظرفیت را دارد که در آینده نزدیک به قطب حوزوی کشور در بسیاری از رشته‌های علوم اسلامی و انسانی تبدیل شود.

سعیدی با بیان اینکه ایجاد مدارس وابسته به حوزه علمیه یک ضرورت است، گفت: امروز در میان انبوه هجمات و شبهات دشمن، ناگزیر از کار تبیین و مجهز شدن به اسباب جنگ شناختی هستیم لذا انتظار می‌رود طلاب و فضلای حوزه علمیه در شهرها فعال شوند و جذب کنند. امام شهید فرمودند باید به مبانی غرب حمله کنید نه آنکه صرفاً با شبهات مقابله کنید.

وی با اشاره به اینکه پیشینه بسیاری از شبهات به چندین سال قبل می‌رسد که همچنان بی‌پاسخ مانده است، ادامه داد: یعنی این شبهات باقی ماندند و جوابی به آنها ندادیم و جامعه‌ای به واسطه این شبهات منحرف شده و از بین رفته است، لذا باید با دلسوزی و دغدغه‌مندی ورود همه جانبه داشته باشیم.

سعیدی در خصوص ظرفیت بسیار خوب حوزه علمیه در حوزه تبلیغ، گفت: امروز قریب به ۸۰۰ روستا و بیش از ۴۰ شهر در استان وجود دارد که ظرفیت بسیار عظیمی بوده و باید تحت پوشش تبلیغ قرار گیرد.

ظرفیت‌های حوزه علمیه استان در عرصه تبلیغ

وی تفقه را مقدمه تبلیغ دانست و توضیح داد: بر طبق نص صریح قرآن در آیه ۱۲۲ سوره توبه، روحانیت وظیفه تفقه، رسالت انذار یعنی بیدار کردن و هوشیار کردن جامعه هدف است و مبلغان در دهه تبلیغی و دو ماه محرم و صفر وظیفه دارند مردم را هوشیار کنند و آگاهی‌ ببخشند که همان جهاد تبیین است.

سعیدی با تأکید بر اینکه روحانیون و مبلغان باید شبهات را بشناسند و پاسخی برایشان داشته و دست پر به منطقه تبلیغی عزیمت کنند، افزود: از مبلغان انتظار می‌رود که مجهز به سلاح علم و محکم و باصلابت، با اقتدار و افتخار پاسخگو و رفع کننده شبهات باشند.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: بصیرت‌افزایی و امید آفرینی از دیگر رسالت‌ مبلغان در محرم است، توضیح داد: مشکلات و گرفتاری‌ها در جامعه زیادند اما این بدان معنا نیست که در برابر سوالات مردم پاسخگو نباشیم بلکه باید طبق امر قرآن تبلیغ ما منجر به بیشتر شدن ایمان مردم شود.

سعیدی با اشاره به تشویق مردم برای حضور میدانی و تقویت حضورشان، گفت: به فضل الهی قرارگاه‌های استانی و شهرستانی فعال شده و فعالیت‌های خوبی با هم‌اندیشی و هم‌افزایی همه مجموعه‌ها شکل گرفته است.

وی بیان کرد: اهتمام مبلغان برای افزایش جذب سربازان حضرت ولیعصر (عج) و افزایش ورودی حوزه‌های علمیه، تفهیم درس‌های اجتماعی و سیاسی عاشورا برای مردم خاصه نوجوانان و جوانان، انتقال پیام‌ها، عبرت‌ها و درس‌های عاشورا برای جامعه هدف، حضور میدانی در کنار مردم در اجتماعات خیابانی، ترویج شور حماسی و معرفت عاشورا در فضای مجازی از دیگر رسالت‌های طلاب و روحانیون در محرم است.