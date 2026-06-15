گام تهران برای کاهش آلودگی؛ منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رزازی، سخنگوی استانداری تهران، از آغاز رسمی فعالیت منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خبر داد.
به گفته آقای رزازی، با موافقت مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان و پیگیریهای و تدبیر محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، فعالیت این منطقه آزاد از روز دوشنبه آغاز شده است.
او در پیامی در شبکه های اجتماعی نوشت که همزمان با آغاز فعالیت این منطقه، امکان پلاکگذاری خودروهای وارداتی حملونقل عمومی نیز فراهم شده است.
سخنگوی استانداری تهران نوشت: این طرح با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، آغاز شده است.
به گفته او، نوسازی ناوگان فرسوده، کاهش آلایندگی هوا، کاهش هزینههای حملونقل و استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد برای حل برخی مسائل استان تهران از اهداف اجرای این طرح است.
جزئیات بیشتری درباره نحوه فعالیت منطقه آزاد، حجم سرمایهگذاریها و زمان اجرای برنامههای مرتبط منتشر نشده است.
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