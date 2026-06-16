منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وزش تندباد و نفوذ توده گرد و غبار با منشأ داخلی و مناطق مرزی استان سمنان، از عصر امروز تا روز جمعه پایان هفته شاهد کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا در سطح استان خواهیم بود.
وی افزود: این شرایط با هشدار سطح زرد هواشناسی از امروز آغاز شده و بر اساس پیشبینیها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با شدت بیشتر و صدور هشدار سطح نارنجی همراه خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: این پدیده در شهرستانهای اصفهان، اردستان، زواره، مهاباد، برخوار، نایین، کاشان، آران و بیدگل، نطنز، بادرود، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، کوهپایه، ورزنه، جرقویه، هرند و دیگر مناطق شرقی استان موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.
دستگاههای اجرایی در آمادهباش مقابله با گرد و غبار
شیشهفروش با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با آثار گرد و غبار استان گفت: در این جلسه دستگاههای مسئول از جمله اداره کل حفاظت محیط زیست، صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راهداری، شهرداریها و شبکههای بهداشت مکلف شدند اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از وزش باد شدید، طوفانهای لحظهای و گرد و غبار را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: این دستگاهها موظف هستند ضمن ابلاغ الزامات بهداشتی و مراقبتی، مطابق با شیوهنامههای مقابله با اثرات گرد و غبار نسبت به کاهش مخاطرات احتمالی اقدام کنند.
اجرای طرحهای بیابانزدایی در شرق و شمال اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به برنامههای مقابله با کانونهای گرد و غبار گفت: با محوریت ادارات کل محیط زیست و منابع طبیعی و با هماهنگی فرمانداریها در شهرستانهای تحت تأثیر گرد و غبار، مقرر شده جلسات کارگروهها و کمیتههای تخصصی برای پیشگیری و کنترل مخاطرات مرتبط با گرد و خاک برگزار و اقدامات لازم متناسب با شرایط هر منطقه اجرا شود.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ و در راستای اجرای طرحهای بیابانزدایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش بادی و گرد و غبار، با استفاده از اعتبارات ملی و استانی و مشارکت بخش خصوصی و صنعتی، عملیات نهالکاری در ۵۲۰ هکتار از عرصههای اولویتدار شرق و شمال استان از جمله شرق اصفهان، اردستان، هرند، ورزنه، کاشان، آران و بیدگل و نایین انجام شد.
شیشهفروش افزود: در سال جاری نیز اجرای ۴۰۰ هکتار عملیات نهالکاری و تثبیت کانونهای بیابانی پیشبینی شده و طرحهایی مانند مدیریت چرا، قرق مراتع، مدیریت هرزآبها، احداث بادشکن و تکمیل مطالعات ایجاد جنگلهای دستکاشت در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین تدوین طرحهای مطالعاتی برای کنترل کانونهای بحرانی جدید در حدود چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی اولویتدار در شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، نطنز، جرقویه، برخوار، نایین، اردستان و شرق اصفهان برنامهریزی شده است.
توصیههای ایمنی و بهداشتی در شرایط گرد و غبار
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در شرایط وزش باد شدید گفت: شهروندان باید نسبت به ایمنسازی تأسیسات، تابلوهای تبلیغاتی، سقفهای کاذب و واحدهای تولیدی دام و طیور و گلخانهها اقدام کرده و از صعود به ارتفاعات خودداری کنند و مراقب خطر سقوط درختان باشند.
وی افزود: برای کاهش اثرات گرد و غبار بر سلامت، رعایت اصول بهداشتی و خودمراقبتی ضروری است و شهروندان باید از انجام ورزش و فعالیت بدنی در فضای باز در شرایط گرد و غبار خودداری کنند.
شیشهفروش گفت: استفاده از ماسک استاندارد و پرهیز بیماران قلبی و ریوی و افراد دارای بیماریهای خاص از حضور در محیطهای باز و پرتردد از جمله توصیههای مهم در این شرایط است.
وی در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا باید از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش گرد و غبار میشود از جمله فعالیتهای معدنی، خاکورزی، آتش زدن بقایای گیاهی و برخی عملیات ساختمانی در این شرایط خودداری شود.
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