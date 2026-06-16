عبور هیئات مذهبی از محورهای برون شهری و روستاها ایمن باشد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز مراسمهای عزاداری ماه محرم و افزایش تردد هیئتهای مذهبی در روستاها و محورهای برونشهری، رعایت نکات ایمنی و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: هیئتهای عزاداری که در معابر روستایی، حاشیه جادهها و مسیرهای بینروستایی فعالیت میکنند، لازم است برای حفظ جان عزاداران و دیگر کاربران راه نسبت به تأمین ایمنی مسیرها اقدام کنند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: استفاده از جلیقههای شبرنگ توسط عوامل انتظامات هیئتها، نصب علائم هشداردهنده و تأمین روشنایی مناسب در مسیر حرکت دستههای عزاداری بهویژه در ساعات شب، میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع حوادث داشته باشد.
میرزایی با تأکید بر رعایت حریم راهها گفت: مسئولان هیئتها باید از استقرار خودروها، موکبها و تجهیزات در حریم جادهها و نقاطی که موجب کاهش دید رانندگان میشود خودداری کنند.
وی تصریح کرد: توقف خودروها باید در محلهای امن و خارج از سطح سوارهرو انجام شود تا از ایجاد گرههای ترافیکی و وقوع تصادفات احتمالی جلوگیری شود.
رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین به رانندگان توصیه کرد هنگام نزدیک شدن به محل برگزاری مراسمهای عزاداری با کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب و توجه به هشدارهای عوامل انتظامات، همکاری لازم را با برگزارکنندگان مراسم داشته باشند.
میرزایی خاطرنشان کرد: حفظ حرمت مراسمهای مذهبی در کنار رعایت اصول ایمنی، زمینه برگزاری باشکوه و ایمن آیینهای عزاداری را فراهم میکند و مشارکت همگانی در رعایت قوانین میتواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرده و امنیت عزاداران و کاربران راه را تضمین کند.
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