به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای استان هرمزگان، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌یک از محورهای مواصلاتی استان با انسداد مواجه نیست و تردد خودروها در تمامی مسیرها به صورت روان در جریان است.

وی افزود: تنها در برخی محدوده‌های منتهی به اسکله‌ها به دلیل افزایش حجم تردد و آغاز فعالیت شرکت‌ها، شاهد تراکم مقطعی خودروها هستیم که این وضعیت نیز تحت کنترل بوده و منجر به انسداد مسیرها نشده است.

رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به استقرار نیروهای پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم تأکید کرد و گفت: در روزهای پیش رو و با افزایش برگزاری مراسم مذهبی در روستاها و مناطق حاشیه راه‌ها، توجه به اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حق‌پرست ادامه داد: هیئت‌های مذهبی و برگزارکنندگان مراسم عزاداری که در مجاورت محورهای برون‌شهری فعالیت می‌کنند، باید برای حفظ جان عزاداران و سایر کاربران جاده‌ای نسبت به ایمن‌سازی محیط اقدام کنند. استفاده از جلیقه‌های شبرنگ برای عوامل انتظامات، نصب علائم هشداردهنده و تأمین روشنایی مناسب در محل برگزاری مراسم می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث احتمالی داشته باشد.

وی همچنین از مسئولان هیئت‌ها خواست از استقرار موکب‌ها، خودروها و تجهیزات در حریم جاده‌ها و نقاطی که موجب کاهش میدان دید رانندگان می‌شود، خودداری کنند و افزود: توقف وسایل نقلیه باید در محل‌های امن و خارج از سطح سواره‌رو انجام شود تا از ایجاد گره‌های ترافیکی و وقوع تصادفات جلوگیری شود.

رئیس پلیس راه هرمزگان خطاب به رانندگان نیز، گفت: رانندگان در ایام محرم با احتیاط بیشتری در محورهای استان تردد کنند، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را حفظ کنند. همچنین توجه به هشدارها و راهنمایی‌های عوامل انتظامات هیئت‌های مذهبی می‌تواند در افزایش ایمنی ترددها مؤثر باشد.



حق‌پرست با تأکید بر اینکه حفظ حرمت آیین‌های مذهبی در کنار رعایت اصول ایمنی، زمینه برگزاری باشکوه و ایمن مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: مشارکت عمومی در رعایت قوانین و توجه به توصیه‌های پلیس، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناگوار و تأمین امنیت عزاداران و سایر کاربران راه خواهد داشت.