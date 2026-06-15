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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

گفتگوی تلفنی عراقچی با مقامات لبنانی

گفتگوی تلفنی عراقچی با مقامات لبنانی

وزیر امور خارجه کشورمان طی تماس‌های تلفنی جداگانه با جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی تماس‌های تلفنی جداگانه با جوزف عون رئیس جمهور و نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس‌های تلفنی، مقامات لبنانی را در جریان جزییات بندهای تفاهم نامه اسلام آباد به ویژه مفاد مربوط به لبنان قرار داد. عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به خاتمه جنگ و تجاوز در لبنان، بر مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای حسن اجرای بندهای تفاهم و ضرورت توقف کامل حملات رژیم اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

مقامات لبنانی نیز با استقبال از مفاد یادداشت تفاهم اخیر، بر ثبات و امنیت لبنان به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هر تلاش جدی برای برقراری ثبات در منطقه تاکید و از گنجانده شدن موضوع خاتمه جنگ علیه لبنان در متن یادداشت تفاهم قدردانی کردند.

کد مطلب 6861401

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