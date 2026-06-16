اعطای نشان فداکاری به خانواده ۷ شهید ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ششمین سالروز اعطای نشان فداکاری رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای به پاسداشت ۱۱۸۴ دانشجو و دانش‌آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی(ع) نیروی زمینی ارتش، روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ در این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون اجرایی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ محمود سزاوار رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش، امیر سرتیپ سیدحسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه ارتش برگزار شد، از خانواده هفت شهید ارتشی تجلیل به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، در این آیین معنوی خانواده‌های شهیدان سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ رضا جعفرزاده معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه غرب، سرتیپ مسعود زارع جعفری فرمانده دانشکده پدافند هوایی اصفهان، سرتیپ غلامعلی طهماسبی فرمانده پایگاه هوانیروز، سرتیپ علی حسین محمدی فرمانده تیپ ۷۱، سرهنگ سیدسعید موسوی فرمانده مخابرات یگان خدمات مراتو، سرهنگ ایوب حسنوند فرمانده گردان تیپ ۲۲۸ و سرگرد اسماعیل محمدوند فرمانده آتشبار گروه ۴۴ به پاس ایثار و جان‌فشانی در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور، نشان فداکاری ارتش را دریافت کردند.