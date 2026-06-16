به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام این رژیم اعلام کرد: آنچه بیش از همه موجب نارضایتی شده، گنجانده شدن موضوع لبنان در توافقات اخیر است.

این مقام صهیونیست گفت: آمریکا در برابر خواسته‌های ایران عقب‌نشینی کرده است.

از سوی دیگر، روزنامه یدیعوت آحرونوت؛ دیگر روزنامه صهیونیستی نیز گزارش داد: نحوه مدیریت مذاکرات با ایران از سوی دولت آمریکا، رژیم اسرائیل را بار دیگر با شرایطی از محدودیت در آزادی عمل و کاهش بازدارندگی روبه رو کرده است.

یک مقام صهیونیست نیز به این روزنامه اسرائیلی گفت: میزان ناامیدی از نتایج به‌دست‌آمده در این توافق برای اسرائیل بسیار زیاد است و اگر از ابتدا مشخص بود که نتیجه نهایی چنین خواهد بود، درباره این بسیار تردید جدی وجود داشت که جنگ آغاز شود.