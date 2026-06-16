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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۳

خشم صهیونیست‌ها از تفاهم با ایران و آتش بس در لبنان

خشم صهیونیست‌ها از تفاهم با ایران و آتش بس در لبنان

برخی رسانه‌های صهیونیست به نقل از منابع این رژیم از روند مذاکرات مرتبط با ایران و لبنان انتقاد کرده و مدعی شدند نتایج به‌دست‌آمده با انتظارات تل‌آویو فاصله دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام این رژیم اعلام کرد: آنچه بیش از همه موجب نارضایتی شده، گنجانده شدن موضوع لبنان در توافقات اخیر است.

این مقام صهیونیست گفت: آمریکا در برابر خواسته‌های ایران عقب‌نشینی کرده است.

از سوی دیگر، روزنامه یدیعوت آحرونوت؛ دیگر روزنامه صهیونیستی نیز گزارش داد: نحوه مدیریت مذاکرات با ایران از سوی دولت آمریکا، رژیم اسرائیل را بار دیگر با شرایطی از محدودیت در آزادی عمل و کاهش بازدارندگی روبه رو کرده است.

یک مقام صهیونیست نیز به این روزنامه اسرائیلی گفت: میزان ناامیدی از نتایج به‌دست‌آمده در این توافق برای اسرائیل بسیار زیاد است و اگر از ابتدا مشخص بود که نتیجه نهایی چنین خواهد بود، درباره این بسیار تردید جدی وجود داشت که جنگ آغاز شود.

کد مطلب 6861546

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