سخنگوی فدراسیون فوتبال: تیم ملی بسیار باانگیزه است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی درباره آخرین وضعیت تیم ملی پیش از بازی با نیوزیلند و پیگیری‌های فدراسیون برای برخورد با تیم ملی در خاک آمریکا طبق پروتکل‌های میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: در ابتدا می‌خواهم یادی از اسکندر کوتی کنم که این روزها در بستر بیماری است. برایش آرزوی سلامتی داشته و امیدوارم بار دیگر گزارش یک بازی را با صدای او بشنویم.

سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود: از زمانی که این کشور به عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی معرفی شد، رییس جمهور کشورش در سال ۲۰۱۸ به فیفا تعهد داد که هواداران تیم‌های حاضر، کادرفنی، بازیکنان و تمامی رسانه‌ها هیچ نگرانی بابت ورود و خروج و روادید نداشته باشند اما آنچه در این ۶ سال گذشت، مفصل است. جدا از رفتارهایی که تا امروز برای تیم ملی رخ داده، تصاویر بدی از برخورد با سایر تیم‌ها نیز بیرون آمده که کامل مورد اعتراض قرار گرفت.

سخنگوی فدراسیون تاکید کرد: فابیو کاناوارو، کاپیتان افسانه‌ای تیم ملی ایتالیا، یان رایت، ژوزه مورینیو و امروز یورگن کلوپ درباره میزبانی بد آمریکا صحبت کردند ولی درباره پیگیری‌های فدراسیون باید بگویم در همین ۱۰ روز اخیر در بالاترین سطح فدراسیون جلسات ادامه داشت و مرتب فیفا به این بحث ورود کرد. تصور کنید کمپ ما در همان مرکز قبلی در آمریکا باشد. همین که توانستیم از آنتالیا به جایی بیاییم که هم آب و هوای بهتری دارد و هم ارامش بیشتری برقرار است و هم کل تیم بیایند اتفاق خوبی لست. در تیخوانا هم دیدید مردم مکزیک چه قدر همراه تیم ملی هستند.علوی اضافه کرد: از سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک هم تشکر می‌کنم. در نهایت رایزنی‌های ما سبب شد حتی نفراتی که احتمال مشکل برای آنها وجود داشت ویزا بگیرند و تیم با کمترین دغدغه از فرودگاه به سمت هتل برود. خودم فکر می‌کردم حداقل یک ساعتی طول می‌کشد دوستان از فرودگاه خارج شوند اما وقتی فهمیدیم تیم در کمتر از نیم ساعت از فرودگاه تا هتل با بهترین پروتکل‌های امنیتی راهی شده بسیار خوشحال شدیم.وی ادامه داد: کمتر از ۸ ساعت تا شروع بازی باقی مانده و نذری که یک نفر در مشهد برای پیروزی تیم‌ملی می‌کند به بچه‌ها می‌رسد.

علوی درپاسخ به این سوال که رفتار آمریکایی‌ها در میزبانی جام جهانی تا چه حدی از نژاد پرستی نشات می‌گیرد، عنوان کرد: در سال ۱۹۸۸ میزبانی جام جهانی ۱۹۹۴ را به آمریکا دادند و خواستند لیگ خود را برگزار کنند اما ۲ سال پس از این جام جهانی لیگ‌شان شروع شد. فوتبال در خونشان نیست و NBA بسکتبال، NHL, هاکی و یک بخشی هم NFL فوتبال آمریکایی درگیرشان می‌کند.

مارکو روبیو جمله‌ای گفته بود که به همه افراد مورد نیاز ویزا دادیم. با تمین جمله مشخص می‌شود هیچ چیزی از فوتبال نمی‌داند. می‌گویید نیازی نبوده به مدیر تیم ویزا بدهیم. پس چه کسی سرپرست تیم باشد و در جلسه هماهنگی قبل از بازی شرکت کند یا مسایل مربوط به آیدی کارت‌ها را پیگیری کند. بازهم می‌گویم امیدوارم تا ۱۰۰ سال دیگر آمریکا میزبان نشود.وی درباره اینکه موفقیت احتمالی تیم ملی تا چه اندازه می‌تواند روی افکار عمومی جهان تاثیر بگذارد، گفت: تیم ملی خروشی ایجاد کرد. دیدید در مراسم بدرقه تیم ملی ترکیه کنار پرچم این کشور، پرچم ایران هم نشان داده شد. رئیس فدراسیون ترکیه در دیدار اخیرش با مهدی تاج اشاره کرد بود الان نباید در کشورمان باشم بلکه باید همراه شما به تنگه هرمز بیایم و بجنگم. الان هواداران تیم ملی اسپانیا و الجزایر در کنار ما هستند و می‌بینید انرژی مثبت را به تیم ما در امریکا می‌دهند.

سخنگوی فدراسیون درباره آخرین وضعیت بستن بازوبندهای مشکی در دیدار با مصر، عنوان کرد: در این خصوص با فیفا نامه‌نگاری کردیم. ما از ایام دهه محرم ۲ خاطره داریم. بازی با کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ که تیم ملی در تکیه ۱۲۰ هزار نفری حسینی برنده شد و همچنین دیدار استقلال با دالیان چین در اردیبهشت ۱۳۷۸. مکاتبات در این خصوص ادامه دارد.

علوی درباره تصویر رسانه‌های آمریکایی از تیم ملی ایران، گفت: از رسانه‌هایی مثل نیویورک تایمز و رسانه‌های دیگر خیلی تماس می‌گیرند و به تازگی هم از یکی فوتبال نویس‌های معتبر جهان گفت‌وگویی با تاج داشت. او اشاره کرده بود تیم ملی ایران در برزخ است که تیم ملی هم هرگز در برزخ قرار نمی‌گیرد و با اقتدار راهی جام جهانی می‌شود که شد. فوق‌العاده رسانه‌هایی مثل CNN، آسوشیتدپرس، فرانس پرس و... پیگیرند و بازتاب بین‌المللی اخبار تیم ملی بسیار زیاد است.

علوی درمورد دیپورت کردن داور سومالیایی توسط دولت آمریکا، تصریح کرد: چنین اتفاقی قفل است. این‌ها می‌خواهند المپیک برگزار کنند. آن داور نمادی از موفقیت در قلب آفریقا بود. داور این همه زحمت می‌کشد تا به جام جهانی برسد اما راهش ندادند. الان ما باید از کشورهای دیگر که چنین برخوردی با آنها می‌شود حمایت کنیم.

وی اضافه کرد: اگر نمی‌توانید مشکل ویزا را حل کنید، چرا میزبانی خواستید. در دوره خودش هم این اتفاق افتاد و یک سال است مسئولیت ستاد LOC برگزاری مسابقات را با ریاست خودش تشکیل داده است. به این جهت که خیلی فوتبالی است(باکنایه) ونس را هم نایب رئیس گذاشته و آندره جولیانی، پسر شهردار سابق نیویورک را معاون اجرایی. درحالیکه هیچ کدام فوتبالی نیستند.

وی درباره آخرین وضعیت صدور ویزا برای ۱۱ عضو باقی‌مانده کاروان، گفت: این فرآیند را در تماس مداوم با فیفا ادامه می‌دهیم. سمت‌های مهمی مثل مدیر رسانه، مدیر تیم، مدیر پشتیبانی و... هنوز ویزا نگرفتند. از بدعت‌های این جام است که مدیر رسانه‌ای تیم در سالن نشست خبری حضور ندارد. محسن معتمدکیا در مکزیک بود اما نتوانست وارد آمریکا شود.

سخنگوی فدراسیون درباره شرایط بازیکنان مصدوم تیم، توضیح داد: همه خوب هستند. روزبه چشمی روزهای سختی را پشت سر گذاشت اما با اراده بالایش برگشت.

علوی تاکید کرد: به مجموعه مسابقات بسیار امیدوارم نه فقط به دیدار با نیوزیلند زیرا تیم را بسیار باانگیزه می‌بینم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فنی قلعه‌نوبی انگیزه دادن به بازیکنان و به دست آوردن قلب آنها است.

وی اضافه کرد: شاید فردا به دلیل بحث پس گرفتن ظرفیت بلیت فروشی ما، هواداران زیادی نتوانند در ورزشگاه حضور فیزیکی داشته باشند اما در حال پیگیری این موضوع هستیم تا سهمیه‌مان بازگردد. با این وجود ۹۰ میلیون ایرانی در ورزشگاه لس آنجلس همراه تیم ملی هستند. به صعود خیلی امیدواریم. به دلیل شرایط موجود نقصان‌های زیادی وجود داشت اما فدراسیون و کادرفنی تلاش گسترده‌ای کرد.

سخنگوی فدراسیون افزود: بازی‌های فیفادی فروردین منتفی شد اما تیم زمینی به ترکیه رفت تا بازی با نیجریه و کاستاریکا را انجام بدهد.