به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و کیپ‌ورد از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه دوشنبه در چارچوب رقابت‌های گروه H برگزار شد که در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با تساوی بدون گل ورزشگاه مرسدس بنز در آتلانتا را ترک کردند.

اسپانیا از همان ابتدای مسابقه مالکیت توپ را در اختیار گرفت و با پاس‌های کوتاه و متوالی سعی داشت راهی برای نفوذ به ساختار دفاعی منظم کیپ‌ورد پیدا کند. با این حال، فشردگی خطوط دفاعی حریف باعث شد شاگردان لاروخا در خلق موقعیت‌های جدی با مشکل مواجه شوند. در ۱۵ دقیقه ابتدایی مسابقه، ووزینیا، دروازه‌بان کیپ‌ورد، عملاً کار دشواری نداشت و همین موضوع نشان می‌داد برتری مالکانه اسپانیا هنوز به خلق فرصت‌های خطرناک منجر نشده است.

در دقیقه ۲۰، فران تورس با ارسال بلندی توپ را به داخل محوطه جریمه فرستاد، اما میکل اویارزابال نتوانست خود را به توپ برساند. در ادامه نیز شوت پائو کوبارسی از پشت محوطه جریمه با اختلاف زیادی از کنار دروازه به بیرون رفت تا این حمله نیز بی‌نتیجه بماند.

در ادامه نیمه نخست، اسپانیا همچنان کنترل بازی را در اختیار داشت اما دفاع منسجم کیپ‌ورد اجازه نزدیک شدن مهاجمان این تیم به دروازه را نمی‌داد. در آخرین دقایق نیمه نخست، لاروخا بهترین فرصت خود را برای گلزنی به دست آورد. آیمریک لاپورت روی یک موقعیت خطرناک در آستانه باز کردن دروازه حریف قرار گرفت، اما ووزینیا با واکنشی تماشایی بار دیگر ناجی تیمش شد تا نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم، اسپانیا بار دیگر بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۵۰ دو فرصت مناسب برای گلزنی به دست آورد. ابتدا اویارزابال روی یک ارسال با ضربه سر شانس باز کردن دروازه کیپ‌ورد را داشت اما نتوانست از این موقعیت استفاده کند. لحظاتی بعد نیز مارکوس یورنته با شوتی از راه دور دروازه حریف را تهدید کرد که ضربه او نیز راهی به چارچوب پیدا نکرد.

در دقیقه ۶۱، سرمربی کیپ‌ورد برای حفظ توان بدنی تیمش دو تعویض همزمان انجام داد و ویلی جانسون سمدو به جای ژووانه ادواردو بورژس کابرال و دایلون روشا لیورامنتو به جای نونو میگل دا کوستا وارد زمین شدند.

با گذشت زمان و ادامه تساوی، کادر فنی اسپانیا نیز تصمیم گرفت از ستاره جوان خود بهره ببرد. در دقیقه ۷۱، لامین یامال به جای گاوی وارد زمین شد و با استقبال پرشور هواداران، کار خود را آغاز کرد تا شاید بتواند گره بازی را باز کند.

کیپ‌ورد در دقیقه ۷۸ سومین تعویض خود را انجام داد و جمیرو مونتیرو آلورنگا جای خود را به تلمو امانوئل گومش آرکانخو داد تا این تیم با انرژی بیشتری دقایق پایانی را دنبال کند.

در ادامه مسابقه، اسپانیا با در اختیار داشتن توپ و میدان حملات بیشتری را روی دروازه حریف ترتیب داد اما دفاع کم‌اشتباه کیپ‌ورد و عملکرد مطمئن ووزینیا اجازه نداد مهاجمان این تیم به گل برسند. در سوی مقابل، کیپ‌ورد نیز با دفاع فشرده و استفاده از ضدحملات، موفق شد نتیجه مورد نظر خود را حفظ کند.

در آخرین دقایق بازی کیپ ورد با تدارک یک ضدحمله نزدیک بود شوک اساسی به لاروخا بود که شوت رایان من ز به بیرون رفت.

در نهایت تلاش دو تیم در ۹۰ دقیقه ثمری نداشت و این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید تا اسپانیا در شکستن سد دفاعی کیپ‌ورد ناکام بماند و دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.