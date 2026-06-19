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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

برگزاری همایش«شیرخوارگان حسینی» در نهاوند

برگزاری همایش«شیرخوارگان حسینی» در نهاوند

همدان- همایش جهانی «شیرخوارگان حسینی» با حضور پرشور بانوان و نوزادان و کودکان در مصلای شهر نهاوند برگزار شد.

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کد مطلب 6864439

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