https://mehrnews.com/x3ckLW ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۱ کد مطلب 6861466 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۱ شب صد و هفتم لبیک مردم نراق به فرمان مقام معظم رهبری نراق- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم نراق در صد و هفتمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6861466 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتمین شب قرار عاشقی حضور باشکوه مردم محلات در شب صد و ششم بیعت با رهبر معظم انقلاب تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید برچسبها شهرستان نراق تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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