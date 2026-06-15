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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۳

یکصد و هفتمین شب تبلور حماسه حضور و ایستادگی مردم ارومیه 

یکصد و هفتمین شب تبلور حماسه حضور و ایستادگی مردم ارومیه 

ارومیه- در ادامه موج تجمع‌های مردمی، اهالی ارومیه با حضوری گسترده بار دیگر صحنه‌ای از همبستگی اجتماعی را رقم زدند.

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کد مطلب 6861522

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