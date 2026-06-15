https://mehrnews.com/x3ckN5 ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۳ کد مطلب 6861522 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۳ یکصد و هفتمین شب تبلور حماسه حضور و ایستادگی مردم ارومیه ارومیه- در ادامه موج تجمعهای مردمی، اهالی ارومیه با حضوری گسترده بار دیگر صحنهای از همبستگی اجتماعی را رقم زدند. دریافت 9 MB کد مطلب 6861522 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی دانسفهان؛ شب ۱۰۷ با عطر محرم و حضور مردم همراه شد اسفرورین در آغاز محرم؛ عزای حسینی رنگ و بوی شب ۱۰۷ را گرفت صد و هفتمین اجتماع شبانه همزمان با نخستین شور حسینی در شازند شب صد و هفتم لبیک مردم نراق به فرمان مقام معظم رهبری میدانداری مهاجرانی ها در صد و هفتمین شب حماسه همزمان با اول محرم برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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