به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی ضمن انتشار یک انیمیشن لگویی در صفحه شخصی خود، درباره تیم ملی فوتبال کشورمان نوشت:

«آن نه می بود که دور از نظرت می‌خوردم

خون دل بود که از دیده به ساغر می‌شد

از خیال تو به هر سو که نظر می‌کردم

پیش چشمم در و دیوار مصور می‌شد

«سعدی»

در کنار هیجان رقابت تیم‌ملی فوتبال ایران در میدان جهانی، یاد عزیزانی را گرامی می‌داریم که در تجاوز و تهاجم دشمن از میان ما رفتند؛ دختران و پسران معصومی که لبخندهایشان خاموش شد اما نام و چهره نورانی‌شان در حافظه این سرزمین جاودانه ماند. آنان را فراموش نمی‌کنیم، زیرا بخشی از استقامت امروز ایران بر شانه‌های یاد و فداکاری همان عزیزان بنا شده است.

ایران با همه زخم‌هایش همچنان ایستاده است و فرزندانش با سینه‌های ستبر و اراده‌ای استوار آماده رقابت در عرصه‌های جهانی هستند.

دعای یک ملت بدرقه راه تیم ملی است؛ برای آنان، برای ایران و برای برافراشته بودن این پرچم، یک‌صدا، نام مقدس «ایران» را بر زبان می‌آوریم و برای جوانان‌مان آرزوی پیروزی و عزت داریم.»