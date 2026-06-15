  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵

آرزوی موفقیت بقایی برای تیم فوتبال/ ایران با زخم‌هایش همچنان ایستاده

آرزوی موفقیت بقایی برای تیم فوتبال/ ایران با زخم‌هایش همچنان ایستاده

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی برای تیم ملی فوتبال ایران همراه با یاد شهدای مهین آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی ضمن انتشار یک انیمیشن لگویی در صفحه شخصی خود، درباره تیم ملی فوتبال کشورمان نوشت:

«آن نه می بود که دور از نظرت می‌خوردم

خون دل بود که از دیده به ساغر می‌شد

از خیال تو به هر سو که نظر می‌کردم

پیش چشمم در و دیوار مصور می‌شد

«سعدی»

در کنار هیجان رقابت تیم‌ملی فوتبال ایران در میدان جهانی، یاد عزیزانی را گرامی می‌داریم که در تجاوز و تهاجم دشمن از میان ما رفتند؛ دختران و پسران معصومی که لبخندهایشان خاموش شد اما نام و چهره نورانی‌شان در حافظه این سرزمین جاودانه ماند. آنان را فراموش نمی‌کنیم، زیرا بخشی از استقامت امروز ایران بر شانه‌های یاد و فداکاری همان عزیزان بنا شده است.

ایران با همه زخم‌هایش همچنان ایستاده است و فرزندانش با سینه‌های ستبر و اراده‌ای استوار آماده رقابت در عرصه‌های جهانی هستند.

دعای یک ملت بدرقه راه تیم ملی است؛ برای آنان، برای ایران و برای برافراشته بودن این پرچم، یک‌صدا، نام مقدس «ایران» را بر زبان می‌آوریم و برای جوانان‌مان آرزوی پیروزی و عزت داریم.»

کد مطلب 6861467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها