به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی ضمن انتشار یک انیمیشن لگویی در صفحه شخصی خود، درباره تیم ملی فوتبال کشورمان نوشت:
«آن نه می بود که دور از نظرت میخوردم
خون دل بود که از دیده به ساغر میشد
از خیال تو به هر سو که نظر میکردم
پیش چشمم در و دیوار مصور میشد
«سعدی»
در کنار هیجان رقابت تیمملی فوتبال ایران در میدان جهانی، یاد عزیزانی را گرامی میداریم که در تجاوز و تهاجم دشمن از میان ما رفتند؛ دختران و پسران معصومی که لبخندهایشان خاموش شد اما نام و چهره نورانیشان در حافظه این سرزمین جاودانه ماند. آنان را فراموش نمیکنیم، زیرا بخشی از استقامت امروز ایران بر شانههای یاد و فداکاری همان عزیزان بنا شده است.
ایران با همه زخمهایش همچنان ایستاده است و فرزندانش با سینههای ستبر و ارادهای استوار آماده رقابت در عرصههای جهانی هستند.
دعای یک ملت بدرقه راه تیم ملی است؛ برای آنان، برای ایران و برای برافراشته بودن این پرچم، یکصدا، نام مقدس «ایران» را بر زبان میآوریم و برای جوانانمان آرزوی پیروزی و عزت داریم.»
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