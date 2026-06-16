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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۵

خودکشی یک نظامی دیگر صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی

خودکشی یک نظامی دیگر صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی

منابع صهیونیستی از خودکشی یک نظمی دیگر این رژیم در شمال سرزمین های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، رسانه‌های صهیونیست گزارش دادند که یک نظامی ارتش این رژیم در شمال فلسطین اشغالی، پس از «آسیب روانی ناشی از جنگ» یا «شوک»، خودکشی کرده است.

بر اساس این گزارش‌ها، این نظامی پس از مشارکت در عملیات‌های نظامی دچار مشکلات روانی مرتبط با جنگ شده بود.

تاکنون ارتش رژیم اسرائیل جزئیات بیشتری درباره هویت این نظامی یا شرایط دقیق حادثه منتشر نکرده است.

روزنامه هاآرتص نیز اردیبهشت ماه سال جاری از افزایش خودکشی در میان نظامیان صهیونیست طی ماه اخیر خبر داد و این آمار را نگران‌کننده دانست.

رسانه های صهیونیستی نیز گزارش دادند، دست کم هشت نظامی به همراه سه نیروی ذخیره، اردیبهشت ماه جاری خودکشی کردند.

لازم به ذکر است که در سایه تداوم جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه غزه، لبنان و فرسایشی شدن این روند، نظامیان صهیونیست به شدت دچار فرسودگی و تضعیف روحیه شده و در نهایت دست به خودکشی می زنند.

کد مطلب 6861515

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