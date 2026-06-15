عاشورا الگویی ماندگار برای تشخیص حق از باطل و حفظ انسجام ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج شامگاه دوشنبه در جمع مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر با تبیین ابعاد معرفتی، تاریخی و اعتقادی نهضت عاشورا و پیوند آن با شرایط امروز جمهوری اسلامی ایران، بر نقش اراده الهی در هدایت ملتها، شکلگیری وحدت اجتماعی و استمرار مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به فلسفه حرکت امام حسین(ع) در واقعه عاشورا اظهار داشت: حرکت سیدالشهدا(ع) صرفاً یک اقدام نظامی یا سیاسی نبود، بلکه قیامی در راستای «امر به معروف و نهی از منکر» و احیای ارزشهای الهی به شمار میرفت. از همین منظر، همراهی خانواده و اهلبیت(ع) با کاروان حسینی نیز بخشی از مأموریت بزرگ نهضت عاشورا بود که آثار و پیامدهای آن تا امروز در تاریخ اسلام باقی مانده است.
سردار عروج با بیان اینکه درک کامل حقیقت عاشورا نیازمند نگاه عمیق و ملکوتی است، افزود: بسیاری از تحولات بزرگ تاریخی فراتر از محاسبات عادی و ظاهری شکل میگیرند و اراده الهی در پس آنها جریان دارد. همانگونه که امام خمینی(ره) بارها تأکید میکردند، آنچه ملت ایران را در مقاطع مختلف به وحدت و انسجام رسانده است، صرفاً محصول برنامهریزیهای انسانی نیست، بلکه جلوهای از الطاف الهی است.
وی با اشاره به تجربه سالهای طولانی حضور در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: از نخستین سالهای پیروزی انقلاب تاکنون شاهد بودهایم که اقشار مختلف مردم با سلایق، دیدگاهها و پیشینههای متفاوت در مسیر دفاع از انقلاب و ارزشهای اسلامی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. این همدلی و انسجام، نعمتی الهی است که باید قدر آن را دانست.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تشریح شرایط میدان کربلا تصریح کرد: ترکیب نیروها در واقعه عاشورا از منظر نظامی قابل مقایسه با هیچ نبرد متعارفی نیست. در یک سو جمع محدودی از یاران امام حسین(ع) به همراه خانوادهها و کودکان حضور داشتند و در سوی دیگر، سپاهی عظیم و مجهز قرار گرفته بود. با این حال، آنچه عاشورا را ماندگار کرد، نه برتری ظاهری و عددی، بلکه حقانیت جبهه امام حسین(ع) و اتصال آن به اراده الهی بود.
وی ادامه داد: همه کسانی که در میدان کربلا حضور داشتند، خود را پیرو اسلام و پیامبر اکرم(ص) میدانستند، نماز میخواندند و مناسک دینی را به جا میآوردند؛ اما تفاوت اصلی در تشخیص حق و باطل و میزان پایبندی به حقیقت دین بود. از این رو، عاشورا یکی از پیچیدهترین صحنههای تاریخ اسلام در شناخت جبهه حق و جبهه باطل محسوب میشود.
سردار عروج با اشاره به جایگاه سرزمین کربلا در تاریخ اسلام اظهار کرد: دشمنان تلاش داشتند نه تنها یاران امام حسین(ع)، بلکه نام و نشانی از این نهضت باقی نماند؛ اما مشیت الهی بر حفظ و گسترش پیام عاشورا قرار گرفت. امروز نیز پس از قرنها، نهضت حسینی همچنان الهامبخش ملتها و آزادگان جهان است.
وی با اشاره به شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران گفت: همانگونه که در عاشورا دشمنان قصد داشتند اثری از جبهه حق باقی نگذارند، امروز نیز جبهه استکبار و دشمنان ملت ایران با بهرهگیری از ابزارهای مختلف سیاسی، رسانهای و اقتصادی درصدد تضعیف هویت و اقتدار ملت ایران هستند، اما تجربه تاریخی نشان داده است که اراده الهی و حضور مردم همواره نقشههای آنان را ناکام گذاشته است.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به وضعیت کنونی جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: ترکیب جنگی که الان در جهان حاکم است، یک به صد نیست. دشمنان بارها خواستند هیچ چیزی از این نظام باقی نماند اما نشد. همانگونه که امروز میگویند در ایران شعوری بالاتر از شعور انسانی این مردم را اداره میکند. رمز پیروزی جبهه مقاومت همین است. ما باید خود را در این مسیر الهی حفظ کنیم، چرا که خداوند به این جبهه نگاه میکند و ملائکه از خدا اجازه میگیرند بیایند این جبهه را نگاه کنند و زیارت کنند.
وی با اشاره به نقش ایمان و بصیرت در جامعه اسلامی افزود: فرمانده حقیقی این مسیر خداوند متعال است و همانگونه که در روز عاشورا یاران امام حسین(ع) در کنار یکدیگر قرار گرفتند، امروز نیز ملت ایران در بزنگاههای حساس تاریخی با هدایت الهی به میدان میآیند و از ارزشهای خود دفاع میکنند.
سردار عروج همچنین به برخی دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره ویژگیهای جامعه مؤمن اشاره کرد و گفت: امام راحل تأکید داشتند هرگاه جمعی بر پایه مودت و محبت الهی در کنار یکدیگر قرار گیرند، خداوند رحمت و مهربانی را در دلهای آنان قرار میدهد. نتیجه چنین پیوندی، یاری رساندن به یکدیگر، جلوگیری از آسیب به دیگران و تلاش برای حفظ حقوق مردم خواهد بود.
وی مهمترین نشانه حرکت در مسیر الهی را رعایت حقالناس و پرهیز از ظلم دانست و اظهار داشت: جامعهای که بر پایه عدالت، رعایت حقوق دیگران و دوری از ستم بنا شود، دارای ریشهای استوار خواهد بود؛ ریشهای که به تعبیر قرآن کریم ثابت و پایدار است و ثمرات آن در سطوح مختلف اجتماعی و معنوی نمایان میشود.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: وظیفه هر فرد آن است که به اندازه توان و ظرفیت خود در مسیر دفاع از ارزشهای الهی، انقلاب اسلامی و آرمانهای شهدا تلاش کند. همانگونه که امام حسین(ع) همه ظرفیت خود را در راه انجام تکلیف الهی به کار گرفت، امروز نیز ملت ایران باید با بصیرت، آگاهی و تشخیص صحیح حق از باطل در مسیر انقلاب اسلامی گام بردارد.
وی افزود: جامعه اسلامی با بهرهگیری از فرهنگ عاشورا و پیروی از سیره اهلبیت(ع)، بتواند در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کرده و راه شهدا را با قدرت و استقامت ادامه دهد.
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