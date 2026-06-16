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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۱

جهانپور: بازتوزیع داروهای خانگی فاجعه‌ است

جهانپور: بازتوزیع داروهای خانگی فاجعه‌ است

رئیس اسبق مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش، موضوع بازتوزیع داروهای خانگی را یک فاجعه بیولوژیک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانپور نوشت، در واکنش به پیشنهاد یک نماینده مجلس شورای اسلامی برای مقابله با کمبود دارو، نوشت: پیشنهاد بازتوزیع داروهای خانگی، یک فاجعه بیولوژیک و نقض صریح استانداردهای دارویی و سلامت است.

بازتوزیع داروهای خانگی فاجعه‌ای بیولوژیک است

کد مطلب 6861530
حبیب احسنی پور

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