جهانپور: بازتوزیع داروهای خانگی فاجعه‌ است

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانپور نوشت، در واکنش به پیشنهاد یک نماینده مجلس شورای اسلامی برای مقابله با کمبود دارو، نوشت: پیشنهاد بازتوزیع داروهای خانگی، یک فاجعه بیولوژیک و نقض صریح استانداردهای دارویی و سلامت است.