رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان مرکزی امروز سه‌شنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان گاهی به حد نسبتاً شدید می‌رسد، افزود: این شرایط به‌ویژه در مناطق شمال‌شرق استان و نیز نواحی شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه در ساعات شب نیز تداوم دارد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: بررسی‌های فعلی نشان می‌دهد جریانات شرقی از روز چهارشنبه عصر تقویت شده و سرعت وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور افزایش می‌یابد از این رو احتمال خیزش گردوخاک از این مناطق و انتقال آن به استان مرکزی در این بازه زمانی دور از انتظار نیست.

مرادی بیان کرد: میانگین دمای هوا در استان مرکزی تا صبح چهارشنبه به‌طور کلی کاهش جزئی خواهد داشت، اما از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده روند دمای هوا افزایش می یابد.