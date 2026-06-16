  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۴

مرکزی زیر سایه باد و گردوخاک؛ از پنجشنبه هوا گرم‌تر می‌شود

مرکزی زیر سایه باد و گردوخاک؛ از پنجشنبه هوا گرم‌تر می‌شود

اراک- کارشناس هواشناسی استان مرکزی از خیزش گردوخاک و افزایش مجدد دمای هوا تا پایان هفته در این استان خبر داد.

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان مرکزی امروز سه‌شنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان گاهی به حد نسبتاً شدید می‌رسد، افزود: این شرایط به‌ویژه در مناطق شمال‌شرق استان و نیز نواحی شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه در ساعات شب نیز تداوم دارد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: بررسی‌های فعلی نشان می‌دهد جریانات شرقی از روز چهارشنبه عصر تقویت شده و سرعت وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور افزایش می‌یابد از این رو احتمال خیزش گردوخاک از این مناطق و انتقال آن به استان مرکزی در این بازه زمانی دور از انتظار نیست.

مرادی بیان کرد: میانگین دمای هوا در استان مرکزی تا صبح چهارشنبه به‌طور کلی کاهش جزئی خواهد داشت، اما از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده روند دمای هوا افزایش می یابد.

کد مطلب 6861549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها