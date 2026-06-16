به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رضویپور شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری شب نخست ماه محرم هیئت خادمالرضا (ع) قم که در ورزشگاه دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به محضر حضرت ولیعصر (عج) و عاشقان اهلبیت (ع) اظهار کرد: ماه محرم فرصت ارزشمندی برای بازخوانی معارف اهلبیت (ع) و تجدید عهد با آرمانهای عاشورا است و امیدواریم عزاداریهای این ایام مورد قبول حضرت حجت بن الحسن (عج) قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در منظومه فکری شیعه افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت نام اهلبیت (ع) و تعلق به امام عصر (عج) از جایگاه ممتازی برخوردار است و همین مسئله سبب شده تا ملتهای مختلف جهان با نگاهی متفاوت به تشیع بنگرند و درباره راز استقامت و پایداری پیروان اهلبیت (ع) پرسش کنند.
این سخنران مذهبی با بیان اینکه قدرت حقیقی شیعه از اتصال به ولایت سرچشمه میگیرد، ادامه داد: آنچه امروز موجب توجه ملتها به مکتب تشیع شده، توانمندیهای مادی نیست، بلکه سرمایه عظیم معنوی و اعتقادی است که در سایه ولایت امیرالمؤمنین (ع) و فرزندان معصوم ایشان شکل گرفته است.
وی با استناد به آیه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» تصریح کرد: قرآن کریم استقامت را رمز نزول امدادهای الهی معرفی میکند و این استقامت در مکتب اهلبیت (ع) معنا و تفسیر روشنتری پیدا میکند.
ولایت اهلبیت شرط ورود به دژ توحید است
رضویپور با اشاره به حدیث سلسلهالذهب امام رضا (ع) گفت: آن حضرت در نیشابور فرمودند کلمه توحید دژ مستحکم الهی است و هرکس در آن وارد شود از عذاب الهی در امان خواهد بود، اما این ورود دارای شروطی است و ولایت اهلبیت (ع) از مهمترین این شروط به شمار میرود.
وی افزود: امام رضا (ع) در ادامه این روایت فرمودند «أنا من شروطها» و بدین معنا راه تحقق کامل توحید را در پیروی از ولایت الهی تبیین کردند.
این سخنران مذهبی بیان کرد: اگر امروز شیعه در عرصههای مختلف سربلند و مقاوم ظاهر میشود، این قدرت از پیوند با فرهنگ ولایت نشأت گرفته و وظیفه هر شیعهای است که شناخت خود نسبت به ولایت اهلبیت (ع) را عمیقتر کند.
وی تأکید کرد: جامعه شیعی برای حفظ این مسیر باید بر اصول اعتقادی خود استوار بماند و در برابر فشارها و شبهات دشمنان عقبنشینی نکند.
استقامت فردی با انجام واجبات و ترک محرمات محقق میشود
رضویپور با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره مفهوم استقامت اظهار کرد: استقامت در نخستین مرحله به معنای پایبندی به واجبات الهی و دوری از محرمات است و هر فرد مؤمن باید در زندگی شخصی خود نسبت به این مسئله اهتمام جدی داشته باشد.
وی افزود: مجالس اهلبیت (ع) فرصت مناسبی برای بازخوانی احکام شرعی و توجه دوباره به وظایف دینی است و مؤمنان باید تلاش کنند در مسیر انجام فرائض و ترک گناهان ثابتقدم باشند.
سخنران هیئت خادمالرضا (ع) قم ادامه داد: استقامت تنها در بُعد فردی خلاصه نمیشود بلکه جامعه شیعی نیازمند نوعی استقامت جمعی است که بتواند زمینهساز شکلگیری امت واحده حول محور ولایت باشد.
وی با مقایسه نگاه مکتب تشیع با اندیشههای رایج غربی گفت: بسیاری از مکاتب معاصر بر فردگرایی تأکید دارند و انسان را محور اصلی همه چیز معرفی میکنند، اما در فرهنگ اهلبیت (ع)، ارزش حقیقی در شکلگیری جمع مؤمنان و حرکت هماهنگ آنان در مسیر ولایت تعریف میشود.
وحدت شیعیان زمینهساز تقویت جامعه منتظر است
رضویپور با اشاره به اهمیت انسجام در جامعه شیعی خاطرنشان کرد: یکی از آسیبهایی که همواره شیعیان را تهدید کرده، ایجاد فاصله و اختلاف میان مؤمنان است و شیطان تلاش میکند با بدبینی، سوءظن و اختلافافکنی، وحدت جامعه دینی را خدشهدار کند.
وی افزود: اگر شیعیان بخواهند در مسیر یاری امام عصر (عج) گام بردارند، باید دلهای خود را به یکدیگر نزدیک کنند و از هرگونه اختلاف و بدگمانی پرهیز داشته باشند.
این سخنران مذهبی با اشاره به نمونههای تاریخی از دوران ائمه اطهار (ع) گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که اهلبیت (ع) در دوران حضور با آن مواجه بودند، نبود انسجام و استقامت کافی در میان برخی پیروان بود و همین مسئله زمینهساز بسیاری از حوادث تلخ تاریخ اسلام شد.
وی ادامه داد: امیرالمؤمنین (ع) از سستی برخی یاران خود گلایه داشتند و امام حسن مجتبی (ع) نیز با مردمی روبهرو شدند که در مقاطعی حاضر به همراهی کامل با امام خویش نبودند.
قم-سخنران مذهبی با تأکید بر اینکه راز اقتدار شیعه در تمسک به ولایت نهفته است گفت: امروز نگاه جهان به مکتب تشیع معطوف شده و علت این توجه، روحیه ایستادگی و مقاومت برخاسته از مکتب عاشورا است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رضویپور شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری شب نخست ماه محرم هیئت خادمالرضا (ع) قم که در ورزشگاه دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به محضر حضرت ولیعصر (عج) و عاشقان اهلبیت (ع) اظهار کرد: ماه محرم فرصت ارزشمندی برای بازخوانی معارف اهلبیت (ع) و تجدید عهد با آرمانهای عاشورا است و امیدواریم عزاداریهای این ایام مورد قبول حضرت حجت بن الحسن (عج) قرار گیرد.
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