به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال سوئد و تونس در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه F صبح امروز دوشنبه ۲۵ خرداد و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران با قضاوت یائل فالکون و در ورزشگاه مونتری مکزیک رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود سوئد خاتمه یافت.
سوئد از همان دقایق ابتدایی بازی چهره تهاجمی به خود گرفت و در دقیقه پنجم، ویکتور یوکرش نخستین موقعیت جدی مسابقه را خلق کرد اما ضربه او از پشت محوطه جریمه با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.
مقاومت تونس تنها ۷ دقیقه دوام داشت
فشار سوئدیها سرانجام در دقیقه هفتم به گل نخست مسابقه منجر شد. ارسال بلند به محوطه جریمه تونس ابتدا با خروج اشتباه دروازهبان این تیم همراه شد. در ادامه ضربه ویکتور یوکرش از روی خط دروازه دفع شد، اما توپ برگشتی مقابل یاسین آیاری قرار گرفت و این بازیکن با شوتی تماشایی و قدرتمند توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد تا سوئد یک بر صفر پیش بیفتد.
پس از این گل، بازیکنان تونس تلاش کردند بازی را در اختیار بگیرند، اما سوئدیها با پرس شدید و انتقال سریع توپ، اجازه خودنمایی به حریف ندادند. در دقیقه ۱۲ نیز خطای رانی خدیرا باعث شد سوئد بار دیگر حملهای خطرناک را طراحی کند.
در ادامه، الکساندر ایساک بارها مدافعان تونس را با حرکات تکنیکی خود دچار مشکل کرد و هر زمان صاحب توپ میشد، خط دفاعی حریف را به عقب میراند. در سوی مقابل، الیاس سعد در دقیقه ۱۸ شانس خود را با یک شوت از راه دور امتحان کرد، اما ضربه او راهی به چارچوب دروازه سوئد پیدا نکرد.
تونس در دقیقه ۲۸ با پاسهای کوتاه و مالکانه به دنبال ایجاد موقعیت بود و هانیبال مجبری چند بار با ارسالهای خود سعی کرد خط دفاعی سوئد را باز کند، اما تلاشهای این تیم ثمری نداشت.
سوئدیها اختلاف را دو برابر کردند
در دقیقه ۳۰، ستاره خط حمله سوئد اختلاف را دو برابر کرد. ضدحمله سریع سوئدیها با حرکت انفرادی زیبای الکساندر ایساک همراه شد. مهاجم سوئد پس از عبور از مدافع مستقیم خود، از پشت محوطه جریمه ضربهای دقیق به سمت دروازه زد که با وجود برخورد دست دروازهبان تونس، وارد دروازه شد تا نتیجه ۲ بر صفر شود.
این گل نخستین گل ایساک در رقابتهای جام جهانی بود؛ گلی که پس از پشت سر گذاشتن یک فصل دشوار همراه با مصدومیت برای او اهمیت ویژهای داشت.
سوئد در ادامه نیز دست از حمله نکشید و در دقیقه ۳۴ روی یک ضربه کرنر، ویکتور لیندلوف فرصت داشت گل سوم تیمش را به ثمر برساند، اما ضربه سر او دقت لازم را نداشت و از بالای دروازه به بیرون رفت.
تونس امیدها را زنده نگه داشت
در حالی که سوئد با گلهای یاسین آیاری و الکساندر ایساک با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود پیش بود، تونسیها در دقیقه ۴۳ سرانجام راه نفوذ به خط دفاعی حریف را پیدا کردند.
در این صحنه، توپ ارسالی به محوطه جریمه سوئد در ابتدا توسط مدافعان دفع شد، اما بازیکنان تونس مالکیت توپ را حفظ کردند و حمله را ادامه دادند. در ادامه، هانیبال مجبری با یک ارسال دقیق و حسابشده توپ را به تیر نزدیک فرستاد و عمر رکیک با ضربه سری ظریف و جهتدار، توپ را از کنار دستان کریستوفر نوردفلدت عبور داد و وارد دروازه کرد.
این گل که نخستین گل ملی عمر رکیک برای تونس محسوب میشود، اختلاف را به حداقل رساند و نتیجه مسابقه را به ۲ بر یک تغییر داد.
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