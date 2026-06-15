سوئد گام اول را محکم برداشت و صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال سوئد و تونس در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه F صبح امروز دوشنبه ۲۵ خرداد و از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران با قضاوت یائل فالکون و در ورزشگاه مونتری مکزیک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۵ بر یک به سود سوئد خاتمه یافت.
سوئد از همان دقایق ابتدایی بازی چهره تهاجمی به خود گرفت و در دقیقه پنجم، ویکتور یوکرش نخستین موقعیت جدی مسابقه را خلق کرد اما ضربه او از پشت محوطه جریمه با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.
مقاومت تونس تنها ۷ دقیقه دوام داشت
فشار سوئدیها سرانجام در دقیقه هفتم به گل نخست مسابقه منجر شد. ارسال بلند به محوطه جریمه تونس ابتدا با خروج اشتباه دروازهبان این تیم همراه شد. در ادامه ضربه ویکتور یوکرش از روی خط دروازه دفع شد، اما توپ برگشتی مقابل یاسین آیاری قرار گرفت و این بازیکن با شوتی تماشایی و قدرتمند توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد تا سوئد یک بر صفر پیش بیفتد.
پس از این گل، بازیکنان تونس تلاش کردند بازی را در اختیار بگیرند، اما سوئدیها با پرس شدید و انتقال سریع توپ، اجازه خودنمایی به حریف ندادند. در دقیقه ۱۲ نیز خطای رانی خدیرا باعث شد سوئد بار دیگر حملهای خطرناک را طراحی کند.
در ادامه، الکساندر ایساک بارها مدافعان تونس را با حرکات تکنیکی خود دچار مشکل کرد و هر زمان صاحب توپ میشد، خط دفاعی حریف را به عقب میراند. در سوی مقابل، الیاس سعد در دقیقه ۱۸ شانس خود را با یک شوت از راه دور امتحان کرد، اما ضربه او راهی به چارچوب دروازه سوئد پیدا نکرد.
تونس در دقیقه ۲۸ با پاسهای کوتاه و مالکانه به دنبال ایجاد موقعیت بود و هانیبال مجبری چند بار با ارسالهای خود سعی کرد خط دفاعی سوئد را باز کند، اما تلاشهای این تیم ثمری نداشت.
سوئدیها اختلاف را دو برابر کردند
در دقیقه ۳۰، ستاره خط حمله سوئد اختلاف را دو برابر کرد. ضدحمله سریع سوئدیها با حرکت انفرادی زیبای الکساندر ایساک همراه شد. مهاجم سوئد پس از عبور از مدافع مستقیم خود، از پشت محوطه جریمه ضربهای دقیق به سمت دروازه زد که با وجود برخورد دست دروازهبان تونس، وارد دروازه شد تا نتیجه ۲ بر صفر شود.
این گل نخستین گل ایساک در رقابتهای جام جهانی بود؛ گلی که پس از پشت سر گذاشتن یک فصل دشوار همراه با مصدومیت برای او اهمیت ویژهای داشت.
سوئد در ادامه نیز دست از حمله نکشید و در دقیقه ۳۴ روی یک ضربه کرنر، ویکتور لیندلوف فرصت داشت گل سوم تیمش را به ثمر برساند، اما ضربه سر او دقت لازم را نداشت و از بالای دروازه به بیرون رفت.
تونس امیدها را زنده نگه داشت
در حالی که سوئد با گلهای یاسین آیاری و الکساندر ایساک با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود پیش بود، تونسیها در دقیقه ۴۳ سرانجام راه نفوذ به خط دفاعی حریف را پیدا کردند.
در این صحنه، توپ ارسالی به محوطه جریمه سوئد در ابتدا توسط مدافعان دفع شد، اما بازیکنان تونس مالکیت توپ را حفظ کردند و حمله را ادامه دادند. در ادامه، هانیبال مجبری با یک ارسال دقیق و حسابشده توپ را به تیر نزدیک فرستاد و عمر رکیک با ضربه سری ظریف و جهتدار، توپ را از کنار دستان کریستوفر نوردفلدت عبور داد و وارد دروازه کرد.
این گل که نخستین گل ملی عمر رکیک برای تونس محسوب میشود، اختلاف را به حداقل رساند و نتیجه مسابقه را به ۲ بر یک تغییر داد.
شروع نیمه دوم
نیمه دوم دیدار تیمهای ملی فوتبال سوئد و تونس با برتری دوباره زردپوشان اروپایی همراه شد و این تیم توانست اختلاف را بار دیگر به دو گل افزایش دهد.
در دقایق ابتدایی نیمه دوم، بازی متعادلتر از نیمه نخست دنبال شد. هرچند سوئد همچنان خطرناکتر ظاهر میشد، اما تونس نیز تلاش داشت با نزدیک شدن به دروازه حریف، گل تساوی را به ثمر برساند.
در دقیقه ۵۷ سوئد فرصت مناسبی برای گلزنی به دست آورد. ویکتور یوکرش در یک ضدحمله سریع توپ را در اختیار داشت و الکساندر ایساک در سمت چپ او در موقعیت مناسبی قرار گرفته بود، اما مهاجم سوئد در ارسال پاس نهایی تعلل کرد. در نهایت ایساک وارد موقعیت آفساید شد و این فرصت خوب از دست رفت.
اشتباه دروازهبان و خط دفاعی تونس و گل سوم برای سوئد
با این حال، تنها سه دقیقه بعد همکاری این دو مهاجم نتیجه داد. در دقیقه ۶۰، اشتباه خط دفاعی تونس و دروازهبان این تیم زمینهساز گل سوم سوئد شد. دروازهبان تونس توپ را برای مدافع خود ارسال کرد، اما الکساندر ایساک با هوشیاری فشار آورد و توپ را تصاحب کرد. او سپس توپ را در اختیار ویکتور یوکرش قرار داد و این مهاجم با ضربهای زمینی و دقیق، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۳ بر ۱ به سود سوئد شود.
پس از این گل، سوئد کنترل بیشتری بر جریان مسابقه پیدا کرد و در دقیقه ۶۶ بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت. ویکتور یوکرش پس از کنترل مناسب توپ با سینه، فرصت شوتزنی پیدا کرد اما ضربه نیمهوالی او با بیدقتی از بالای دروازه به بیرون رفت.
سوئد تونس را چهارتایی کرد
در دقیقه ۸۴ سوئد توسط ماتیاس سوانبرگ به گل رسید، اما کمکداور بلافاصله پرچم آفساید را بالا برد. تصاویر تلویزیونی نشان میداد الکساندر ایساک پیش از رسیدن توپ به سوانبرگ تماس مختصری با توپ داشته و همین موضوع باعث شد VAR صحنه را مورد بازبینی قرار دهد.
ماتیاس سوانبرگ زمانی که ارسال اولیه انجام شد، بهوضوح در موقعیت آفساید قرار داشت؛ اما به نظر میرسد الکساندر ایساک که در موقعیت مجاز قرار داشت، ضربه یا لمس بسیار جزئی به توپ داشته است.
سوانبرگ در لحظهای که ایساک توپ را لمس کرد، دیگر در موقعیت آفساید نبود و همین موضوع باعث شد تا گل چهارم سوئد پذیرفته شود.
تیر خلاص آیاری بر پیکر تونس
در دقیقه ۶+۹۰ مسابقه، یاسین آیاری که پیش از این نیز موفق به گلزنی شده بود، بار دیگر نام خود را در فهرست گلزنان ثبت کرد. این هافبک سوئدی پس از رسیدن توپ در پشت محوطه جریمه، با شوتی قدرتمند و دقیق از فاصلهای حدود پنج متر پشت محوطه، توپ را به گوشه دورتر دروازه تونس فرستاد تا یکی از زیباترین گلهای مسابقه به ثمر برسد.
ضربه تماشایی آیاری هیچ شانسی برای دروازهبان تونس باقی نگذاشت و باعث شد اختلاف دو تیم به چهار گل افزایش یابد. هافبک سوئد پس از این گل با شور و هیجان فراوان به سمت هواداران رفت و خوشحالی ویژهای را به نمایش گذاشت
در دیگر دیدار این گروه تیم های هلند و ژاپن رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.
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