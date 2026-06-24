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۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

امدادرسانی امدادگران هلال‌احمر کردستان در خرداد به ۷۳ حادثه‌دیده

امدادرسانی امدادگران هلال‌احمر کردستان در خرداد به ۷۳ حادثه‌دیده

سنندج- سرپرست معاونت امداد و نجات هلال‌احمر کردستان از وقوع ۳۰ حادثه در سطح استان طی خردادماه خبر داد و گفت: نجاتگران هلال‌احمر، خدمات امدادی لازم را به ۷۳ نفر از حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شادمان اسدی، صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به عملکرد نیروهای امدادی این جمعیت در خردادماه اظهار کرد: در این مدت ۳۰ حادثه در نقاط مختلف استان رخ داد که در مجموع ۷۳ نفر تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتند.

وی افزود: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۴۸ نفر دچار مصدومیت شدند که ۱۴ نفر از آنان با تلاش تیم‌های امدادی هلال‌احمر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند.

سرپرست معاونت امداد و نجات هلال‌احمر کردستان با اشاره به انجام عملیات‌های تخصصی در این بازه زمانی بیان کرد: نجاتگران استان در پنج مورد عملیات رهاسازی برای نجات افراد گرفتار در شرایط سخت و پرخطر حضور یافتند و این مأموریت‌ها با موفقیت انجام شد.

اسدی ادامه داد: برای امدادرسانی به حوادث خردادماه، ۳۴ تیم عملیاتی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند و ناوگان حمل‌ونقل امدادی جمعیت نیز در تمامی ۳۰ عملیات به‌کارگیری شد.

وی با تأکید بر آمادگی مستمر نیروهای امدادی هلال‌احمر کردستان گفت: بهره‌گیری از نیروهای آموزش‌دیده، توسعه توان عملیاتی و کاهش زمان حضور در صحنه حادثه از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به مردم است.

کد مطلب 6869534

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