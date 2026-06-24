به گزارش خبرنگار مهر، شادمان اسدی، صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به عملکرد نیروهای امدادی این جمعیت در خردادماه اظهار کرد: در این مدت ۳۰ حادثه در نقاط مختلف استان رخ داد که در مجموع ۷۳ نفر تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتند.

وی افزود: از مجموع حادثه‌دیدگان، ۴۸ نفر دچار مصدومیت شدند که ۱۴ نفر از آنان با تلاش تیم‌های امدادی هلال‌احمر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی منتقل شدند.

سرپرست معاونت امداد و نجات هلال‌احمر کردستان با اشاره به انجام عملیات‌های تخصصی در این بازه زمانی بیان کرد: نجاتگران استان در پنج مورد عملیات رهاسازی برای نجات افراد گرفتار در شرایط سخت و پرخطر حضور یافتند و این مأموریت‌ها با موفقیت انجام شد.

اسدی ادامه داد: برای امدادرسانی به حوادث خردادماه، ۳۴ تیم عملیاتی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند و ناوگان حمل‌ونقل امدادی جمعیت نیز در تمامی ۳۰ عملیات به‌کارگیری شد.

وی با تأکید بر آمادگی مستمر نیروهای امدادی هلال‌احمر کردستان گفت: بهره‌گیری از نیروهای آموزش‌دیده، توسعه توان عملیاتی و کاهش زمان حضور در صحنه حادثه از مهم‌ترین اولویت‌های این مجموعه برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به مردم است.