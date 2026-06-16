هیئت های محوری خوزستان در کدام مناطق فعالیت می کنند؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محراب علوی: ماه محرم برای مردم خوزستان فصلی از همدلی، هم‌صدایی و بازخوانی هویت دینی و اجتماعی مردمی است که قرن‌هاست نام حسین (ع) را در کوچه‌ها، میدان‌ها و حسینیه‌های خود زنده نگه داشته‌اند. از شهرهای بزرگ تا روستاهای دورافتاده و از مناطق عشایری تا محلات شهری، عزاداری برای سید و سالار شهیدان همچنان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگی و اجتماعی این استان به شمار می‌رود.

در سال‌های اخیر، هیئت‌های مذهبی خوزستان علاوه بر کارکرد آیینی خود به کانون‌های مهمی برای فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده‌اند؛ محافلی که نه تنها میزبان مراسم عزاداری هستند بلکه در بزنگاه‌های مختلف اجتماعی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. همین ویژگی باعث شده محرم در خوزستان رنگ و بویی متفاوت از بسیاری از نقاط کشور داشته باشد.

امسال نیز در آستانه ماه محرم، صدها هیئت مذهبی در شهرستان‌های مختلف استان آماده برگزاری مراسم عزاداری هستند؛ مراسمی که قرار است در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و میدان‌های شهری برگزار شود و هزاران عزادار حسینی را گرد هم آورد.

گستره وسیع عزاداری در خوزستان

حجت الاسلام احسان فردآقایی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گستره برگزاری مراسم عزاداری در استان اظهار کرد: پس از خیزش بزرگ مردم در بیش از ۱۰۰ روز اخیر و حضور پرشور آحاد مردم انقلابی در سراسر کشور، اکنون در ایام ماه محرم‌الحرام هستیم؛ ماهی که عزاداران ایران اسلامی همچون سال‌های گذشته در هیأت‌ها، مساجد و تکایا به اقامه عزای حضرت سیدالشهدا (ع) خواهند پرداخت.

وی گفت: در استان خوزستان نیز این شور حسینی به شکل گسترده‌ای در حال شکل‌گیری است و طبق برآوردها، امسال بالغ بر پنج هزار نقطه برای برگزاری مراسم عزای سید و سالار شهیدان در استان فعال خواهد بود.

فردآقایی توضیح داد: این نقاط شامل مساجد، هیئت‌های مذهبی و تکایا هستند و علاوه بر این به واسطه حضور پرشور مردم در میادین و تجمعات محوری محلات که در طول ۱۰۰ روز گذشته فعال بودند، این فضاها نیز به جمع بسترهای برگزاری مراسم افزوده شده‌اند.

وی افزود: این مراسم در تمامی اقصی نقاط استان اعم از مناطق شهری، روستایی و عشایری برگزار خواهد شد و تلاش شده است تا ظرفیت مردمی این اجتماعات به بهترین شکل برای برگزاری مراسم محرم مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: تجمعات محوری با کمی تأخیر پس از نماز آغاز می‌شود تا جمعیت حاضر در مساجد بتوانند در این تجمعات نیز شرکت کنند.

فردآقایی گفت: همچنین زمان برگزاری تجمعات تا حدی کاهش می‌یابد تا هیئت‌هایی که برای ساعت ۱۰ شب به بعد برنامه‌ریزی کرده‌اند، با خللی مواجه نشوند و مؤمنین بتوانند هم در تجمعات محوری و هم در هیئت‌های شبانه حضور داشته باشند.

وی اظهار کرد: مطلوب ما این است که مراسم مساجد به عزاداری‌های خیابانی و میدان متصل شود و مراسم میدان نیز به برنامه‌های هیئت‌های انتهای شب گره بخورد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: با تحقق این پیوستگی، به نظر می‌رسد شاهد یک محرم تمدنی باشیم که در آن تمامی ظرفیت‌های مردمی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

هیئت‌های محوری در شهرستان‌های خوزستان

بررسی برنامه هیئت‌های مذهبی در شهرستان‌های مختلف خوزستان نشان می‌دهد که مراسم عزاداری در نقاط متعددی از استان با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

در شهرستان لالی، هیئت محبان اهل البیت مراسم خود را در میدان شهدای ۲۱ دی از ساعت ۲۱ آغاز می‌کند.

در بندر امام خمینی نیز چند هیئت شاخص برنامه‌های خود را برگزار می‌کنند؛ هیئت رزمندگان اسلام در حسینیه عاشقان ثارالله واقع در مزار شهدای گمنام از ساعت ۲۱، هیئت محبان اهل بیت در مسجد النبی (ص) کوی ابوذر از ساعت ۲۲ و هیئت رایت العباس در بلوار اندیشه از ساعت ۲۲ میزبان عزاداران حسینی خواهند بود.

در شهرستان بهبهان نیز چند هیئت محوری برنامه‌های گسترده‌ای تدارک دیده‌اند. هیئت منتظران حضرت مهدی (عج) در حد فاصل فلکه شهدا و فلکه هلال احمر از دوشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۲۰:۳۰، هیئت الرضا (ع) در میدان هلال احمر یادمان شهدای گمنام از ساعت ۲۱ و هیئت امام حسن عسکری (ع) در محدوده میدان مراحل تا بیدبلند در امامزاده شاهزاده حسین از ساعت ۲۱ برنامه خواهند داشت.

همچنین هیئت محبان اهل بیت در فلکه بیمارستان تأمین اجتماعی از ساعت ۲۰ مراسم خود را آغاز می‌کند و هر شب ساعت ۲۳ نیز دسته عزاداری به یاد امام شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای برگزار خواهد شد.

در شهرستان دزفول نیز مراسم عزاداری در چند نقطه شاخص برگزار می‌شود؛ روضه الزهرا (س) در مسجد شهدای کربلا واقع در خیابان جهاد تقاطع حضرت رسول (ص) از ساعت ۲۱:۳۰، هیئت محبان امیرالمومنین (ع) در بلوار سپهبد شهید رشید روبه‌روی بیمارستان افشار از ساعت ۲۲ و حسینیه ثارالله در مقابل میدان رودبند از ساعت ۲۲ میزبان عزاداران خواهند بود.

همچنین در مسجد شهید مسعود توتونچی در بلوار حضرت ولی عصر (عج) مراسم روضه العباس پس از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

در شهرستان امیدیه، هیئت انصارالثقلین در مسجد المهدی (عج) شهرک شهید مطهری از ساعت ۱۷ مراسم عزاداری را آغاز می‌کند و هیئت محبین الرقیه (س) نیز در میدان شهید امام خامنه‌ای از ساعت ۲۱ میزبان عزاداران است.

در بندر ماهشهر نیز چند هیئت محوری فعالیت خواهند داشت؛ هیئت محبان ولایت در مرکز شهر شهید چمران چهارراه امام خمینی (ره) از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳، هیئت فاطمیون در خیابان آیت الله طالقانی کوچه فاطمیون از ساعت ۲۲:۱۵ و هیئت معزالمومنین در مسجد حضرت امیر (سلطانی) از ساعت ۲۲ مراسم عزاداری برگزار می‌کنند.

در شهرستان شوش نیز هیئت خدام الحسین در بلوار جمهوری جنب کتابخانه هلال احمر از ساعت ۱۱، هیئت ام المصائب در بقعه دعبل خزاعی از ساعت ۲۱:۳۰ و هیئت رایة العباس در خیابان شهید مطهری از ساعت ۲۱:۳۰ برنامه خواهند داشت.

در شهرستان گتوند نیز هیئت رزمندگان اسلام در مصلای امام خمینی (ره)، هیئت فاطمیون در حسینیه پیامبر اعظم (ص) و هیئت زوارالزهرا در بلوار مرحوم عطایی‌نژاد مدرسه ولی عصر (عج) همگی از ساعت ۲۲:۳۰ مراسم عزاداری را آغاز می‌کنند.

در شهرستان رامهرمز نیز چند هیئت شاخص فعال خواهند بود. هیئت مهدیه در میدان آزادی جنب مخابرات از ساعت ۲۱:۳۰، هیئت رزمندگان اسلام در میدان الغدیر یادمان شهدای گمنام از ساعت ۲۱، هیئت حسین جان در مسجد حضرت ولیعصر (عج) بلوار بسیج از ساعت ۲۱:۳۰، هیئت آل یاسین در خیابان پیروزی روبه‌روی اداره گاز از ساعت ۲۱ و هیئت الحیدر در مسجد امام حسن مجتبی (ع) میدان شهید ادهم از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

در شهرستان کارون نیز هیئت خدام الزهرا (س) در مسجد امام موسی کاظم (ع) کوی اسلام‌آباد از ساعت ۲۴ میزبان عزاداران خواهد بود.

در شهرستان اندیکا نیز هیئت سیدالشهدا در شهرک کوشک از ساعت ۲۰:۳۰، هیئت مسجد جامع فاطمه زهرا (س) در قلعه خواجه از ساعت ۲۱ و هیئت انصارالمهدی در شهر آبژدان میدان حکیم حاج حسن آقا از ساعت ۲۱ مراسم خود را برگزار می‌کنند.

همچنین در شهرستان آغاجاری نیز هیئت‌هایی از جمله هیئت مهدیه در میدان بازار، هیئت ثارالله در خیابان امام خمینی (ره)، هیئت حضرت ابوالفضل (ع) در خیابان شهید بلادی و هیئت امام جعفر صادق (ع) در کوی ۱۷ شهریور از جمله مراکزی هستند که مراسم عزاداری در آنها برگزار خواهد شد.

پیوند دیرینه مردم با فرهنگ عاشورا

برگزاری گسترده این مراسم در شهرها و شهرستان‌های مختلف خوزستان نشان می‌دهد که فرهنگ عاشورا همچنان یکی از اصلی‌ترین محورهای هویت مذهبی و اجتماعی مردم این استان است. هیئت‌ها نه تنها محل عزاداری، بلکه بستری برای همگرایی اجتماعی و تقویت پیوندهای فرهنگی میان نسل‌های مختلف محسوب می‌شوند.

در سال‌های اخیر نیز حضور نسل جوان در هیئت‌ها و شکل‌گیری شیوه‌های تازه در برگزاری مراسم، نشان داده که این سنت دیرینه همچنان پویا و زنده است و می‌تواند خود را با شرایط جدید اجتماعی تطبیق دهد.

به نظر می‌رسد محرم امسال در خوزستان نیز همچون سال‌های گذشته با حضور پرشور مردم برگزار شود؛ حضوری که نه تنها یادآور واقعه عاشورا و مظلومیت امام حسین (ع) است، بلکه جلوه‌ای از استمرار فرهنگ مقاومت، همبستگی و ایمان در میان مردم این دیار به شمار می‌رود.