امام جمعه بوشهر: مصوبات شورای زکات با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه شنبه در نشست شورای زکات استان بوشهر با اشاره به جایگاه شورای زکات استان در جلسات ملی اظهار کرد: هر زمان که نشستهای شورای زکات در تهران برگزار میشود، از شورای زکات استان بوشهر به عنوان شورایی دارای غنای علمی و دستاوردهای ارزشمند یاد میشود که این موفقیتها حاصل تلاش جمعی اعضا و دبیرخانه شورا است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر بر ضرورت پیگیری مصوبات شورا تأکید کرد و افزود: لازم است برای مکاتبات و ابلاغیهها زمانبندی مشخص تعیین و روند اجرای مصوبات به صورت مستمر پیگیری شود تا از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل استفاده شود.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین خواستار برگزاری نشست مشترک با ائمه جمعه استان در تیرماه شد و گفت: با توجه به تقارن این نشست با آغاز ماه محرم و اهمیت ترویج فریضه زکات به عنوان یکی از مصادیق امر به معروف، باید از ظرفیت ائمه جمعه، مبلغان و روحانیون برای فرهنگسازی و تبیین اهمیت زکات استفاده شود.
ظرفیتهای تبلیغی استان در امر زکات فعال شوند
وی با اشاره به فرارسیدن فصل برداشت برخی محصولات مشمول زکات، بر برنامهریزی هدفمند برای تبلیغ و ترویج این فریضه الهی تأکید کرد و افزود: لازم است تمامی ظرفیتهای تبلیغی استان در این زمینه فعال شوند.
امام جمعه بوشهر همچنین بر برگزاری نشستهای تخصصی برای بررسی مسائل بودجهای و اجرایی مرتبط با فعالیتهای شورای زکات تأکید کرد و خواستار ارائه طرحهای عملیاتی و گزارش نتایج اقدامات به شورای زکات شد.
وی با تقدیر از رؤسای کمیته امداد شهرستانها و دهیاران فعال در حوزه زکات، گفت: این عزیزان نقش مهمی در تحقق اهداف زکات دارند و شایسته تجلیل و قدردانی هستند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین از روحانیون مستقر در بقاع متبرکه خواست در ایام ماه محرم موضوع زکات را در برنامههای تبلیغی خود مورد توجه قرار دهند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: امیدواریم ایران اسلامی با اتکا به فرهنگ دینی و تمدنساز خود، مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه دهد و دشمنان ملت ایران در دستیابی به اهداف خود ناکام بمانند.
وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، یاد و خاطره حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای کربلا را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد همه مسلمانان در مسیر آرمانهای عاشورا گام بردارند و از شفاعت آن حضرت بهرهمند شوند.
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