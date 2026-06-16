تقویت عدالت اجتماعی با ترویج فرهنگ زکات در بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قطب‌الدینی صبح سه‌شنبه در جلسه شورای زکات شهرستان بهاباد ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت اباعبدالله الحسین(ع)، با اشاره به جایگاه ویژه زکات در آموزه‌های دینی اظهار داشت: زکات به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی اسلام، نقشی کلیدی در توسعه عدالت اجتماعی ایفا می‌کند و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه نگاه به زکات نباید صرفاً محدود به مسائل مادی باشد، تصریح کرد: زکات در کنار آثار اقتصادی، پشتوانه‌ای معنوی برای استحکام پیوندهای اجتماعی و همبستگی عمومی در جامعه است که باید این جنبه از فریضه الهی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

قطب‌الدینی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقش زکات در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری صحیح از منابع زکات می‌تواند فاصله طبقاتی را در جامعه کاهش داده و گام مؤثری برای رسیدگی به محرومان باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در این حوزه گفت: یکی از ضروریات افزایش مشارکت مردم، شفاف سازی نحوه هزینه کرد زکات‌های جمع‌آوری شده در پروژه‌های عام‌المنفعه است؛ چرا که اعتماد عمومی، اصلی‌ترین موتور محرک در پرداخت زکات به شمار می‌رود.

وی در پایان خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای ترویج فرهنگ زکات شد و بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی شهرستان بهاباد، شاهد نهادینه شدن هرچه بیشتر این فریضه در فرهنگ عمومی مردم باشیم.