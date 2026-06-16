به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی صبح سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی استان کردستان اظهار کرد: مناسب‌سازی فضاهای مسکونی، اداری و خدماتی از مطالبات مهم جامعه ایثارگری است و باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به مشکلات برخی ساختمان‌های اداری افزود: در مدت کوتاهی که در بنیاد شهید کردستان حضور پیدا کرده‌ام، تعدادی از ساختمان‌ها از نظر ساختاری با مشکلاتی برای تردد جانبازان و افراد دارای محدودیت حرکتی مواجه بوده‌اند که تلاش می‌کنیم با یافتن راهکارهای مناسب این موانع برطرف شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: در برخی ساختمان‌ها این مشکلات تا حد زیادی برطرف شده و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موارد باقی‌مانده نیز سامان پیدا کند.

خیابان‌ها، مراکز درمانی و خدماتی نیازمند مناسب‌سازی برای تسهیل مراجعه افراد دارای معلولیت است

شهیدی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح ملی مناسب‌سازی در سطح استان گفت: موضوع مناسب‌سازی تنها به ساختمان‌های بنیاد یا ادارات محدود نمی‌شود؛ بلکه خیابان‌ها، مراکز درمانی، خدماتی، بانک‌ها و مکان‌هایی که جامعه ایثارگری و افراد دارای معلولیت برای دریافت خدمات به آن مراجعه می‌کنند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: داروخانه‌ها، مراکز درمانی و سایر مراکز خدماتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که جانبازان، معلولان و دیگر افراد نیازمند بتوانند بدون مشکل از خدمات آنها استفاده کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه اجرای مناسب‌سازی نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، گفت: جامعه ایثارگری متعلق به همه نظام و مردم است و همه باید تلاش کنیم مشکلات موجود در حوزه مناسب‌سازی به شکل شایسته برطرف شود.