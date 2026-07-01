به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، با بیان اینکه فاز دوم آزادراه شهید شوشتری هیچ معارضی ندارد، گفت: تنها مسئله در این خصوص وجود بوستان جنگلی سرخه حصار در طول مسیر است که با سازمان محیط زیست در این زمینه به نتیجه رسیدیم.

وی با اعلام اینکه پروژه در این بخش به صورت تونل از زیر بوستان سرخه‌حصار عبور می‌کند، یادآور شد: برنامه‌ریزی و طراحی نقشه‌ها در حال انجام است و به محض تأیید نقشه‌ها عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص مدت زمان اجرای فاز دوم آزادراه شهید شوشتری، گفت: نقشه‌ها باید آماده شود و متخصصان و مشاوران طرح نظرات خود را ارائه دهند؛ اگر مانع خاصی وجود نداشته باشد فاز دوم این پروژه ظرف دو سال اجرایی خواهد شد.

آقامیری با بیان اینکه فاز دوم آزادراه شهید شوشتری به طول ۶.۵ کیلومتر اجرا می‌شود، تصریح کرد: این فاز از انتهای آزادراه و تقاطع با بزرگراه بعثت تا تقاطع با بزرگراه شهید یاسینی ادامه خواهد داشت.

فاز اول آزادراه شهید شوشتری به عنوان نخستین آزادراه درون شهری کشور به طول ۹.۵ کیلومتر پس از ۱۸ سال در خرداد ۱۴۰۵ به بهره‌برداری رسید.